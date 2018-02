Decizia privind audierea lui Liviu Dragnea in legatura cu acuzatiile la adresa SPP va fi luata in sedinta comuna a comisiilor de Aparare din cele doua Camere

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de aparare din Senat a respins, marti, propunerea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie audiat in legatura cu afirmatiile aduse la adresa SPP. Dragnea ar putea fi chemat sa dea explicatii doar daca va fi luata o asemenea decizie de Comisiile de Aparare din Senat si Camera Deputatilor sau daca…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste de la ora 12.30. Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, la Antena 3, ca mai multi colegi din PSD l-au avertizat ca seful SPP, Lucian Pahontu, a fost "implicat mai mult decat era cazul" in Guvernul Tudose. Dragnea a sustinut ca Pahontu i-ar…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Marcel Vela afirma ca SPP este o institutie importanta si ca, dincolo de protectia demnitarului, mai asigura si protectia unor documente clasificate din Consiliul Superior de Aparare a Tarii, iar renuntarea la serviciile acestei institutii poate pune in pericol siguranta nationala.„Dincolo…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. Reamintim ca, in ultima perioada, liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe comentarii la adresa sefului SPP, Lucian…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei. Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu…

- Comisia de aparare din Senat îl asteapta pe seful SPP sa dea explicatii privind acuzatiile de "spionaj politic", lansate la adresa sa de catre liderul PSD Liviu Dragnea si de secretarul general adjunct Codrin Stefanescu, anunta

- Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a dat, miercuri, raport de admitere pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, ca unitate de invatamant preuniversitar, cu predare in limba maghiara.Citește…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 a fost adoptata pe amendamente in Comsiile de Buget Finanțe din Camera Deputaților și Senat.Legea a fost adoptata cu 17 voturi pentru și 14 impotriva. Din comisie, bugetul pleaca la plenul comun, unde se va da un vot pe intregul proiect. Conform…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- Comisiile de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil marți, cu un amendament, bugetul Ministerul Administrației și Internelor pentru 2018. Avizul pozitiv a fost dat cu 15 voturi "pentru" și noua "împotriva". "În anul…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Si…

- Președintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a afirmat ca a convenit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aceasta sa vina marțea viitoare in fața acestui for sa explice acțiunile Jandarmeriei la protestele de strada de duminica seara. "Ieri (n.r. luni…

- Michael Schneider, liderul delegatiei Partidului Popularilor Europeni (PPE) in Comitetul European al Regiunilor, și-a anunțat ingrijorarea fața de acuzațiile facute de OLAF in legatura cu Liviu Dragnea. Schneider considera ca in orice tara europeana aceste acuzații ar fi dus la o demisie din functiile…

- Birourile Permanente Reunite au decis miercuri ca dezbaterea motiunii de cenzura depusa de PNL, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, sa aiba loc joi, incepand cu ora 11.00. Motiunea de cenzura depusa de PNL a fost depusa vinerea trecuta si a fost citita luni dupa-amiaza in plenul…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- Comisia juridica va include pe ordinea de zi a primei sale ședințe propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca senatorii din Comisia de Aparare au fost prezenti la sediul SPP martea trecuta la ora 18.00, nu la ora 13.00, cand era programata sedinta in care ar fi trebuit sa se discute achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a motivat ca senatorii…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. * Senat: Proiectul de lege pentru achiziționarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din ceea ce știe, atat Liviu Dragnea cat si Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, vor fi invitati la parada de Ziua Nationala a Romaniei, din 1 decembrie. Anul trecut, Presedintia nu a transmis invitatii…

- „Discutam de acest proiect de lege (achizitia rachetelor Patriot – n.r) in cadrul parteneriatului strategic intre Romania si SUA. Este un efort colectiv care plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale prin aceasta achizitie a sistemului Patriot. Pentru Armata romana, acesta…

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) le-a cerut senatorilor, duminica, cu o zi inainte de sedinta in care trebuie avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, sa nu blocheze modernizarea Armatei Romane pentru a apara interesele lui Liviu Dragnea.…

- Daca la minciuni electorale ne-a demonstrat ca este expert, se pare ca Dragnea iși extinde practica și la declarațiile publice. Ne amintim cum acesta ne-a asigurat, la un moment dat ca, in calitatea sa de președinte al Camerei, va sancționa toți parlamentarii care vor absenta.Este cunoscut…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat ”la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta”, cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme.…