- Daniela Știr, una dintre „jurnalistele” de la televiziunea Facebook a Primariei Timișoara, care a primit, recent, sarcina de a se ocupa de relația dintre municipalitate și operatorii de turism, a reușit sa vina cu o idee care a și fost pusa in practica. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței…

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, și inspectorul șef al C.R.P.C Timișoara, s-au certat in direct la Romania TV. Mai mult, primaria este cercetata acum dupa ce ar fi taiat mai multe cabluri de internet.

- ”Omul foarfeca – Nicolae Robu continua sa creeze haos in Timișoara”, spune deputatul Pro Romania, Adrian Pau. Dupa nenumarate șantiere deschise concomitent, sute de semafoare instalate fara nicio logica, ingreunarea procedurilor in Primaria Timișoara și multe altele, de aceasta data s-a hotarat sa taie…

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- O parte din zona centrala a Timișoarei a ramas, luni seara, fara Internet și semnal la televiziune sau telefonie dupa ce reprezentanții Primariei, in frunte cu Nicolae Robu, vicepreședinte PNL, au taiat mai multe cabluri care atarnau pe stalpi, nemulțumiți ca proprietarii lor nu le-au mutat in subteran.Operațiunea…

- Are incredere in angajatii primariei, dar nu baga mana in foc pentru ei, astfel ca nu garanteaza pentru ei, ci doar pentru sine. O spune primarul Nicolae Robu, la ora 5 dimineata, printr-o postare de Fascebook. Ocazie cu care si-a publicat adresa de e-mail pentru a fi anuntat de eventualele potlogarii…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca PNL nu are personalitati cu scor in sondaje peste scorul partidului. Mai mult, el spune ca, in aceste conditii, este de agreat ca un candidat necunoscut, dar onorabil si merituos, sa ocupe un loc in fruntea…