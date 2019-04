Meghan Markle, ducesa de Sussex, impreuna cu soțul ei, prințul Harry, au anunțat joi ca nu vor face publice informații privind nasterea primului lor copil, așteptata sa aiba loc in aceasta luna. Cei doi vor sa sarbatoreasca „in privat” venirea pe lume a bebelușului, scrie contactmusic.net. „Ducele si ducesa de Sussex sunt foarte recunoscatori pentru... Read More Post-ul Decizia pe care a luat-o Meghan Markle in privința nașterii apare prima data in TaBu .