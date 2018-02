Stiri pe aceeasi tema

- El Hadji Diouf a fost reținut dupa ce a amenințat cu moartea un om! Senegalezul va candida la președinția țarii sale! In Africa a devenit o moda printre foștii mari fotbaliști ca, beneficiind de popularitatea caștigata pe stadioane, sa candideze la președenția țarii lor. Primul care a reușit sa ajunga…

- Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta Turnu Severin au efectuat, ieri dupa amiaza, semnalul regulamentar de oprire al unui autoturismului, moment in care conducatorul acestuia nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, fapt pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia. Ajuns la intersecția ...

- Agresorii sustin cu tarie ca sunt nevinovati si ca politistii de frontiera au intrat fara mandat dupa miezul noptii pe o proprietate privata. Ba mai mult, acestia sustin ca ar fi fost batuti de agentii politiei de frontiera. Drept dovada, ei au furnizat fotografii si imagini video realizate…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Dragos Birligea, soferul care si-a amenintat sotia cu moartea, provocand intentionat sambata un accident rutier pe bulevardul Dacia, in urma caruia au fost avariate trei masini. Decizia nu este definitiva si…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- "Imobilul "Palat Elisabeta" a fost pus la dispoziția Majestații Sale Regelui Mihai I, in calitatea sa de fost șef al statului roman, pe durata vieții Majestații Sale, conform Legii nr. 406/2011 – privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman. Regia…

- “La data de 29 ianuarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj a încheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul O.D.D., persoana fara calitate speciala, si a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), politistii romane, in cooperare cu autoritatile spanilor, l-au gasit pe barbatul de 34 de ani in 11 ianuarie, la Madrid, urmand sa fie adus inapoi in tara in cursul acestei luni. Barbatul era urmarit international, fiind condamnat…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare.ICCJ a admis miercuri cererea…

- Un deținut de 18 ani din Penitenciarul nr.13 Chisinau a fost șantajat timp de jumatate de an de noua persoane cu varste cuprinse intre 26 și 42 de ani, membri activi ai organizației criminale "Makena".

- Curg mesaje sfașietoare pe pagina Monalisei, tanara de 26 de ani din Pitești, moarta in urma unei lupte grele cu o boala crunta. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

- Iosif Marian Grijincu, un traficant de droguri din gasca interlopului radautean Dutu, a fost trimis in judecata dupa ce a amenintat cu moartea un politist chiar in interiorul sediului Politiei municipiului Radauti.

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 5 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 2 persoane vor fi conduse la audieri. In aceasta dimineata, politistii din Valenii de Munte, Drajna si Mizil efectueaza 5…

- Politia Locala Galati a constituit mai multe dispozitive de ordine publica si siguranta rutiera, care vor actiona pentru eradicarea comertului stradal neautorizat efectuat in parcari, zone aferente pietelor agro-alimentare si pe depistarea produselor alimentare vandute in conditii improprii.

- Cautari ale polițiștilor italieni finalizate de polițiștii timișoreni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii din Timișoara au reușit sa puna mana pe un barbat urmarit de autoritațile din Italia pentru infracțiuni de contrabanda cu țigari.

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, motivand ca sunt vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul.

- A trecut deja un an de la moartea suspecta a lui George Michael, însa fanii tot nu l-au uitat. Ba din contra, aceștia au venit pâna la locuința lui din Londra și și-au exprimat înca o data aprecierea pentru regretatul artist. Mulți i-au adus flori, tot felul de bilețele cu mesaje,…

- Un barbat de 36 de ani se va alege cu dosar penal pentru port fara drept de obiecte periculoase si detinere de substante interzise. Un pasager din masina cu care soferul se deplasa incalcase conditiilor controlului judiciar, avand interdictia de a parasi municipiul Ploiesti.

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Snoop Dogg l-a avertizat pe George Zimmerman dupa ce acesta a parut ca il ameninta pe rapper-ul si producatorul Jay Z, relateaza The Independent luni. Zimmerman, devenit notoriu dupa ce a fost...

- Avocata Magdalenei Serban, cea care ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I, a afirmat luni ca, in opinia sa, femeia nu a avut discernamant in momentul comiterii faptelor, precizand ca suspecta a declarat ca ar detine mai multe inscrisuri privind tratamente si internari avute…

- Potrivit procurorilor, in seara zilei de 8 decembrie, Ilas a consumat alcool in incinta unui bar si, dupa ce a ajuns in stare de ebrietate, a lovit cu pumnii si picioarele trei persoane. „In timpul agresiunii, inculpatul I. V.-D. a distrus usa de acces in incinta barului, spargand geamul cu un obiect…

- Celebra actrița de la Hollywood Salma Hayek marturisește ca a fost harțuita de producatorul Harvey Weinstein, pe care l-a descris drept „un monstru” care a amenințat-o cu moartea dupa ce i-a refuzat avansurile.

- Dupa ce au ajuns in stare de ebrietate, intre petrecareti a izbucnit un conflict in timpul caruia Ilas a lovit cu pumnii si picioarele trei persoane. „In timpul agresiunii inculpatul I. V.-D. a distrus usa de acces in incinta barului, spargand geamul cu un obiect contondent, conflictul continuandu-se…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat pentru 30 de zile fiind acuzat ca a provocat scandal si a distrus usa unei masini de Politie. Daniel Vasile Ilas a amenintat cu moartea unul dintre politistii care au intervenit la eveniment..

- Dezbaterile la Comisia speciala pentru Legile Justitiei continua, la Parlament, in aceasta prima zi a saptamanii. In jurul pranzului s-a aflat ca in Comisia condusa de catre social-democratul Florin Iordache s-a dat unda verde proiectului de modificare a Legii 304/2004, cea privind organizarea judiciara.…

- Un traficant de droguri din clanul interlopului Alexandru Huțuleac, cel care saptamana trecuta a lovit cu sabia in cap un luptator SAS, in timpul unor percheziții, a amenințat cu moartea un ofițer al poliției.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Radauti, pus sub acuzare de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, in trei dosare distincte privind trafic de droguri, si care se afla sub masura controlului judiciar, a fost arestat preventiv, sambata, pentru infractiunea de ultraj, ...

- „Desi era plasat sub control judiciar, inculpatul Birzu Cristian si-a manifestat intentia de a parasi Romania, prin orice mijloc si indiferent de consecinte, pentru a se deplasa in Germania de unde, cu sprijinul unor membri ai comunitatii musulmane, sa intre in legatura cu elemente jihadiste din Siria",…

- Miercuri dimineata, la Ateneul Iasi, institutie de cultura aflata sub inaltul Patronaj al Casei Regale a Romaniei, a fost deschisa cartea de condoleante dupa ce marti, 5 decembrie, Regele Mihai a decedat.

- Politicieni, dar si personalitati din diferite alte domenii au transmis, marti, pe retelele de socializare, mesaje de condoleante in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai.Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, il considera pe fostul suveran una…

- Regele Mihai I a murit in aceasta dupa-amiaza (detalii aici), iar personalitați marcante ale sportului romanesc și nu numai, dar și jurnaliști de prestigiu deplang decesul celui de-al 4-lea monarh al Romaniei. ...

- Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu cazul aparut recent pe o strada din Tulcea, cand un om al legii a fost palmuit si injurat, ajungand sa scoata arma si spray-ul lacrimogen din dotare, ministurl de Interne a anuntat ca asteapta ca ancheta sa scoata la lumina motivele pentru care omul legii…

- Lumea teatrului a primit o noua lovitura la doar o zi de la inmormantarea indragitei Stela Popescu. Disparitia Cristinei Stamate a mai deschis o rana in sufletele celor care au avut ocazia sa o cunoasca sau sa lucreze cu ea, iar cei care au admirat-o si-au exprimat regretele si tristetea prin mesaje…

- Un tanar de 20 de ani, din Bilca, aflat la volan fara permis, a refuzat sa opreasca la semnul echipajului de poliție, a abandonat apoi mașina, fiind urmarit de polițiști prin curțile din Voitinel. El a mai condus luna aceasta fara permis și tot nu a oprit la semnalul polițiștilor u a fost urmarit și…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248 2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind cresterea valabilitatii pasaportului simplu electronic…

- Barbatul de 43 de ani, care anul trecut a agresat un polițist, a comis-o din nou, ieri, in apropierea pieței din Targu-Carbunești. Ion Bircina s-ar fi suparat pe nașul sau, care se afla la cumparaturi. In momentul in care s-ar fi urcat la volan, finul ar fi aruncat cu pietre și i-ar fi spart…

- Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu (USR), a depus, vineri, o plangere penala la Sectia 5 de Politie Cluj-Napoca, reclamand ca a primit amenintari cu moartea pe o retea de socializare, transmite Mediafax. Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile…

- Pe contul de Facebook al fiicei lui Toto Riina a fost postat un trandafir negru si figura unei femei in alb si negru cu degetul la gura avand scris „SHHHH”, adica tacere. Este profilul Mariei Concetta Riina, fiica nasului corleonez mort azi noapte in sectorul de detinuti al spitalului din Parma.

- Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile cu moartea la adresa sa este unul fals.”Am depus o plangere penala la Politie pentru amenintari cu moartea primite pe Facebook in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj.…

- Vicepreședintele Senatului, reprezentantul USR, Mihai Goțiu, a depus, vineri, la Secția 5 de poliție din Cluj-Napoca, o plângere penala, susținând ca ar fi primit amenințari cu moartea, pe rețelele de socializare.

- Ancheta la Poliția Capitalei dupa ce un om al legii a fost filmat în timp ce conducea pe contrasens pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde ale Capitalei. Când o șoferița NU a vrut sa se dea la o parte, barbatul și-a aratat forța cu...

- In perioada 6 – 12 noiembrie, sub coordonarea Direcției Rutiere a Poliției Romane, politiștii rutieri au acționat in intreg județul, pentru salvarea de vieți omenești și pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietoni. Activitațile au vizat, cu precadere, combaterea incalcarii…