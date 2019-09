Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in continuare la groapa de gunoi de la Sighisoara, unde vineri dimineata a izbucnit un incendiu, pentru a localiza si lichida focarele ascunse. Incendiul a fost stins vineri seara, insa au aparut degajari de fum, potrivit news.ro.„Avand in vedere degajarile de fum aparute…

- O femeie din Statele Unite ale Americii și-a inghițit inelul de logodna, in timpul somnului. Trezindu-se fara bijuterie pe deget, ea a știut exact ce s-a intamplat și de ce a facut acest lucru.

- Bunicul Luizei Melencu s-a aflat in aceasta dimineața in direct la Romania TV unde a povestit despre reconstituirea pe care o fac anchetatorii cu Gheorghe Dinca, dar și despre faptul ca au trecut mai bine de cinci luni de la dispariția nepoatei sale. Intervenția televizata a fost intrerupta…

- Fostul antrenor al echipei Dinamo, Eugen Neagoe, care a suferit un infarctul saptamana trecuta a declarat ca vrea sa le multumeasca personal celor de pe ambulanta, deoarece i-au salvat viata.

- Cunoscut pentru meritele sale profesionale dar și prin prisma activitații de politician dupa 1990, acesta se retrasese de cațiva ani din viața publica, luptandu-se cu o boala necruțatoare. In aceasta dimineața s-a stins din viața fostul prefect și senator de Buzau, medicul Ion Vasile, o personalitate…

- Un cadavru in stare avansata de putrefacție a fost descoperit de polițiști in aceasta dimineața la ieșirea din satul Tabaraști Descoperire macabra, la marginea unui sat din Buzau. Un cadavru in stare avansata de putrefacție a fost descoperit de polițiști in aceasta dimineața la ieșirea din satul Tabaraști.…

- O ceasca de cafea imediat dupa trezire este cel mai natural obicei posibil. Insa, cercetatorii spun ca nu este si cel mai inspirat. Consumata in prima ora dupa trezire, aceasta perturba ritmurile biologice naturale ale organismului.

- Doi copii din judetul Sibiu au fost muscati de urs, vineri, acestia aflandu-se in prezent internati la spital, starea lor fiind buna, dupa cum afirma medicul Florin Grosu, directorul medical al Spitalului Judetean Sibiu. Este vorba despre un baiat de 10 ani si o fata de 16 ani. 'Copii sunt…