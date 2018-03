Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bihor si-a declinat competenta solutionarii cererii familiei regale de a obtine despagubiri pentru suprafetele de paduri detinute in arii protejate si care astfel nu pot fi exploatate, suma fiind de aproximativ un milion de lei pentru anul 2015. Procesul a fost mutat la Curtea de Apel Oradea,…

- Pe rolul Curtii de Apel Oradea a fost inregistrat un dosar prin care mostenitorii Regelui Mihai, decedat in luna decembrie 2017, solicita retrocedarea mai multor hectare de padure. Dosarul are ca obiect "refuz solutionare cerere avizare documentatie accesare ajutoare stat pentru anul 2015" si a fost…

- Fiicele Regelui Mihai au dat statul roman in judecata. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și Irina Walker sunt decise sa recupereze banii pe care statul roman ii datoreaza Familiei Regale, cerand daune morale de peste 1

- Cea de-a doua ședința de judecata in cazul Mineriadei din iunie 1990 va avea loc astazi la Tribunalul București. 18 inculpati vor aparea in fata magistratilor si a sute de persoane, care au avut de suferit din cauza crimelor impotriva umanitatii.

- Lovitura de teatru! Moștenitoarele Regelui Mihai au dat în judecata Ministerul Apelor și Padurilor. Majestatea Sa Margareta, Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și Irina Walker sunt decise sa recupereze banii pe care statul român

- Brigitte a intentat process de divorț de Ilie Nastase și, in ciuda insistențelor fostului mare tenismen, este hotarata sa nu faca niciun pas inapoi. Dar la a doua infațișare judecatorii au luat decizia de a amana, din cauza unor acte pe care Brigitte le-a completat greșit. Astfel, cei doi raman casatoriți,…

- Verificarile in cauza deschisa in urma solicitarii venite din partea DNA la Curtea de Apel Ploiești au fost incheiate. Concluziile Inspecției Judiciare au menționat faptul ca cererea formulata de DNA a adus o oarecare „atingere” magistraților și chiar le-a fost afectata independența.

- Inspectia Judiciara a incheiat verificarile in cauza deschisa in urma solicitarii formulate de DNA la Curtea de Apel Ploiesti, in ultimul termen al procesului Kovesi vs. Antena 3. Raportul a fost transmis Plenului CSM pentru a dispune in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea 317/2004."Inspectorii…

- Malin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvica și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, ca Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar ca nu are niciun temei legal in cererea sa, ci, mai mult, are de platit cheltuielile de…

- Completul de cinci magistratii ai instantei supreme a decis ca Mircea și Vlad Cosma vor fi rejudecați. Mircea Cosma fusese condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, primise cinci ani inchisoare. Ei urmau sa primeasca astazi sentința defintiva, insa…

- Senatorul USR Mihai Gotiu, fost vicepresedinte al Senatului, anunta ca va da in judecata televiziunea Antena 3, dupa ce intr-o emisiune recenta a fost prezentata o fotografie din cadrul unui proiect artistic, in care Gotiu se batea cu jandarmii, ca fiind reala."DA, VOI DA IN JUDECATA ANTENA…

- Gigi Becali și juristul CSA Steaua, Florin Talpan, continua disputa in tribunale, iar oficialul Armatei tocmai a obținut o victorie de etapa. Curtea de Apel București a respins intr-o ședința de pe 19 martie apelul facut de Gigi Becali la decizia Tribunalului București, din decembrie 2016, prin care…

- Franta va merge in tribunal impotriva companiilor Google si Apple, din cauza unor termeni contractuali pe care gigantii i-au impus unor start-up-uri si unor dezvoltatori cu care colaboreaza, potrivit Reuters. In cadrul unui interviu pentru postul de radio RTL, ministrul de finante Bruno…

- Dupa 2 ani de la tragicul eveniment, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv, miercuri, 07 martie, la 1 an și 11 luni de detenție in Penitenciarul Oradea pentru savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice.…

- Intrat in vizorul procurorilor constanteni, Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, afla – asemeni opiniei publice – faptul ca va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Constanta, odata ce dosarul in care DNA-ul in acuza de inducere in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa…

- Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, acuza, intr-o postare pe blog, interventia ambasadelor in numirile procurorilor sefi si spune ca abuzurile facute de DNA vor fi decontate de statul roman, campania fiind "sustinuta fara discernamant de birocratia de la Bruxelles si de ambasade".

- Un barbat cu nume aproape identic cu al unui avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata pentru inselaciune.Citeste si: Reprezentantii ORNISS si RASIROM au RUPT TACEREA: Ce le-au spus parlamentarilor privind arhiva SIPA / VIDEO "Prin rechizitoriul din data de 2 martie 2018,…

- Incepe judecata Magdalenei Neague, primarul comunei Baraganu Aceasta a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta alaturi de sotul sau, Titu Neague, fostul primar al localitatii Baraganu, si de SC La Titu Frumosu SRL. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, aceasta putand fi atacata…

- Un membru cu vechime din cadrul Marii Loje Nationale din Romania (MLNR) a explicat Curtii de Apel Timisoara, intr-o declaratie de martor, cum functioneaza in tara nostra una dintre cele mai vechi asociatii din lume. Un judecator sau un demnitar poate fi membru al Ordinului MLNR, dar sa nu…

- Comisarul a fost intrebat cum priveste amendamentele aduse in Parlament Ordonantei de Urgenta 64/2016, potrivit carora 70% din gazul produs in Romania va trebui tranzactionat pe o singura bursa, respectiv OPCOM, in contexul in care Comisia Europeana a deschis deja un proces de infringement impotriva…

- Curtea de Apel Bucuresti a validat rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata trei avocati din Capitala implicati in derularea unor contracte de consultanta judiciara cu fosta societate de Inchidere Conservare Mine SA T&aci...

- Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit, in urma unui control efectuat anul trecut pentru anul financiar 2016, prejudicii de aproximativ 1,18 milioane lei la Primaria Singeorz Bai. Primarul Traian Ogagau declara ca vinovat pentru respectivele prejudicii este fostul edil al orasului, Roland Venig,…

- Cercetat in dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, Chiril Lucinschi va mai sta 30 de zile in arest la domiciliu. Decizia a fost luata astazi de Judecatoria municipiului Chisinau, sediul Buiucani. Chiar si asa, decizia instanței este cu drept de atac la Curtea de Apel in…

- "In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor Stanescu Maria si Stanescu Dragos obligatia de a urma un curs de invatamant primar de minimum patru clase. Supravegherea indeplinirii masurilor si obligatiei stabilite se realizeaza de catre Serviciul…

- Incepe judecata lui Panainte Bantas, de 58 de ani, din Constanta, acuzat de omor. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Panainte Bantas este acuzat ca in seara zilei de 21 octombrie, in curtea locuintei lui, in cursul unui conflict spontan,…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen de judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Sedinta de judecata este programata pentru ora 9.00. In prima instanta, judecatoarea Mara Isabella Iacob, din…

- Blocul National Sindical (BNS) anunta, joi, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat ce doreste sa isi recapete in instanta pierderile salariale suferite incepand cu 1 ianuarie.Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Costinesti, Vama Veche si Adamclisi. Cosmin Vasile a condus echipa de avocati care a reprezentat statul roman si da detalii la Adevarul Live…

- Dorinel Munteanu l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe Gigi Becali. FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu, in vara anului trecut, in urma unor declaratii pe care fostul international le-a facut, declaratii prin care ar fi lezat imaginea clubului. La judecata in fond, cererea a fost…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta vor redeschide azi dosarul in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a fost deferit Justitiei de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In cauza, Teodosie este suspectat de folosirea sau prezentarea cu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Intrat in vizorul procurorilor DNA Bacau, edilul orasului nemtean va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Bacau, dupa ce dosarul in care este acuzat a fost trimis in instanta. Anchetatorii anticoruptie il acuza pe Dragos Chitic ca, in calitate de viceprimar in Piatra Neamt, ar fi savarsit…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de 1 leu. Actiunea de la Curtea de Apel București (CAB) a…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Curtea de Apel Brasov a desfiintat hotararea judecatorului de camera premiliminara de la Tribunalul Brasov. Magistratii au constatat mai multe neregularitati la rechizitoriu si au respins mai multe probe. Procurorii trebuie sa remedieze erorile in cinci zile si sa decida daca mentin trimiterea in judecata…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Luni, la Judecatoria Chișinau, are loc o noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Liderul Partidului Unitații Naționale, Anatol Șalaru,…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia,...

- Regretata cantareata de muzica de petrecere Denisa Raducu a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu mai poate fi contestata! In urma…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a judecat, astazi, contestatia depusa de procurorii DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate, sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a fost programat un nou termen in dosarul in care Tudorel Dobre, prim vicepresedintele Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania, presedintele Camerei de Comert Bilaterale Romania Kuweit, avocat suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, a fost trimis in judecata…

- Familia Regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la parastasul de patruzeci de zile de la moartea regelui Mihai I al Romaniei. Evenimentul va fi organizat la Curtea de Arges, iar Casa Regala transmite ca toti cei care doresc sa ia parte sunt bineveniti.

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT, Mykhailo Labutin, urmeaza sa fie judecata vineri la Curtea de Apel Suceava. Mykhailo Labutin se afla in arestul IPJ Suceava, dupa ce politistii suceveni l-au identificat…

- Un tanar de 18 ani din Stei a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, in noaptea de Revelion, l-a injunghiat pe fostul iubit al prietenei sale. Incidentul s-a produs chiar in fata imobilului in care locuieste fata. Agresorul, Rares Borza, isi petrecea noaptea de sfarsit de an impreuna cu iubita…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, cei care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul unei scrisori deschise publicate pe blog-ul…