- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, luni, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. "Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu, informeaza Agerpres.

- Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu ca sa scape de pedeapsa in Dosarul Transferurilor. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la șapte ani de inchisoare. Ioan Becali a fost condamnat…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand respectivul aparat e verificat si omologat de autoritati pentru a intra pe piata, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), noteaza Avocatnet.ro. Prin urmare, soferii nu se pot folosi de aceste…

- Un dosar din primavara lui 2016 impotriva primarului comunei Zabrani, Marian Toader si o sentinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, definitiva si favorabila edilului. Marian Toader se poate pregati de sarbatoare: Inalta Curte a acceptat recursul sau formulat impotriva sentintei Curtii de Apel…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii, a declarat, luni, ca procurorul sef DNA, Laura Codrut Kovesi, ar trebui sa-si dea demisia, declaratia sa fiind legata de dezvaluirile facute recent de fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mihaiela Iorga. „Dupa ceea ce am vazut…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. „Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie, prin…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistraile difuzate la antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila lui acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze…

- Judecatoria Medgidia a respins ca nefondata propunerea de liberare conditionata a lui Stelian Fuia, fostul ministru al Agriculturii, detinut in Penitenciarul Poarta Alba. Decizia nu a fost una definitiva, astfel ca Stelian Fuia a formulat o contestatia, aceasta fiind trimisa spre solutionare Tribunalului…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca Darius Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva. Prima reactie a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare: "Trebuie omorat, astazi! Impuscat" "Pana la condamnarea definitiva,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- „La termenul de astazi, de contestare a masurilor asiguratorii, am recuzat instanta, avand in vedere ca domnul judecator s-a mai pronuntat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da termen ulterior”, a declarat, la iesirea din sala de judecata a Inaltei Curti de…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Fostul deputat PNL Nicolae Stan, denunțatorul lui Paul Stanescu, a confirmat luni, la Antena 3, ca a fost contactat de DNA la începutul anului, cu privire la dosarului vicepremierului. Deci, nu Stan s-a dus la DNA sa duca probe noi, ci procurorii au sunat pentru a încerca…

- Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Inalta Curte de Casație…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat marti ca nu a auzit niciodata de Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie. Prezent la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Oprea a fost intrebat de jurnalisti daca a auzit de Eugen Stan in perioada in care a fost ministru de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Anul trecut a adus atat modificari legislative importante, cat și decizii obligatorii ale Curții Constituționale și Inaltei Curți de Casație și Justiție. La inceput de an, e momentul unei scurte reamintiri. Pe 21 ianuarie 2017, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 965/2016, pentru modificarea…

- Coruptie, favorizarea infractorului sau mutilare. Problemele penale ale medicilor romani, de la Naum Ciomu la Mihai Lucan Sistemul medical se confrunta cu multe probleme, insa, de-a lungul timpului, situatii precum cea a medicului Mihai Lucan, care a ajuns in fata procurorilor, nu au fost singulare,…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata,…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Voicu pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Pentru aceeasi infractiune va fi judecat si Dan Lucian…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei privind statutul magistratilor, considerand ca exista aspecte de neconstitutionalitate, informeaza Mediafax.Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, ...

- Scandalul privind terenurile BNR continua. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca protocolul incheiat de BNR cu Ministerul Tineretului si Sportului in 1992 este ilegal si acuza Oficiul de Cadastru ca, la insistentele BNR, a nesocotit o decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Zamfir…

- Au trecut 3 ani de zile de cand senatorul Marius Nicoara a fost implicat intr-un accident rutier, produs in Cluj-Napoca. Polițiștii au stabilit atunci ca Nicoara se afla sub influența bauturilor alcoolice. In dosarul deschis in mai 2017, dupa numeroase amanari, magistrații Inaltei Curti de Casație si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, un nou termen in dosarul "Gala Bute" in care fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare, sentinta nefiind definitiva, informeaza agerpres.ro. Avocatii acesteia au cerut amanarea procesului, in urma cu doua…

- Un om hatru de pe Valea Muntelui, șef de administrație locala, spunea, acum cateva zile, ca primarii au ajuns sa se imparta in doua categorii: cei care sunt deja la pușcarie și cei care vor ajunge. Anul judiciar 2017 ii cam da dreptate: 4 primari sau foști primari și-au pierdut libertatea, iar alții…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj, totodata senator, a fost citat astazi martor in procesul de corupție al fostului parlamentar social-democrat Toni Grebla, aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție. De altfel, inculpatul Grebla a cerut instanței inca din octombrie anul trecut…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, este asteptata in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care judeca un nou termen al dosarului in apel in care aceasta fusese trimisa in judecata pentru o presupusa mita de 17.500 de euro, pentru ca ulterior, dupa ce completul…