- Dupa ce Donald Trump a anunțat retragerea trupelor americane din Siria, Olanda critica decizia luata de președintele SUA. „Decizia Statelor Unite va avea consecinte ample pentru securitatea regiunii. Reteaua terorista Stat Islamic nu a fost invinsa in totalitate, iar amenintarea nu a disparut”, a declarat…

- Șeful Pentagonului Jim Mattis și-a anunțat brutal demisia, joi, din guvernul lui Donald Trump, afișandu-și dezacordul cu noua strategie a Casei Albe de retragere a trupelor din Siria - o decizie salutata personal de Vladimir Putin - și de pregatire a unei dezangajari parțiale din Afganistan, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia liderului de la Casa Alba de retragere a trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala, conform Mediafax.In…

- Presedintele Donald Trump a decis sa retraga un numar "important" de trupe americane stationate in Afganistan, a informat joi un responsabil american, la o zi dupa anuntul retragerii celor stationate in Siria, relateaza AFP. "Decizia a fost luata. Va fi o retragere importanta" din Afganistan,…

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Sase senatori americani i-au cerut cu insistenta presedintelui Donald Trump sa revina asupra deciziei de retragere a fortelor americane din Siria, relateaza joi dpa preluata de Agerpres. Senatori printre care republicanii Lindsey Graham si Marco Rubio au semnat o scrisoare catre presedintele…

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…

