- Traian Basescu a ramas fara cetatenia Republicii Moldova. Astazi, oficiul Botanica al Judecatoriei Chisinau i-a respins cererea de anulare a decretului semnat de Igor Dodon prin care i-a fost retrasa cetatenia.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Andrei Bivol, avocatul fostului șef de stat Traian Basescu, cel care il reprezinta pe oficialul roman in dosarul privind retragerea cetateniei moldovenesti de catre Igor Dodon, a declarat ca Traian Basescu si-ar dori sa participe in parlamentarele de la Chisinau. Potrivit adevarul.ro acest lucru ar…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- „Declarațiile înaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice”, a menționat avocatul lui Basescu, Andrei Bivol. „Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului în momentul când…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat (PD), Dumitru Diacov, considera ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care a ajuns la 2% in intențiile electorale, ar trebui sa revina la București și „sa nu o mai faca pe Mesia” in fața cetațenilor R. Moldova. „Basescu a pus pe branci politica…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, crede ca actual șef de stat de peste Prut, Klaus Iohannis, nu va veni în R. Moldova la invitația lui Igor Dodon, transmite agora.md Declarația lui Basescu vine în contextul în care acum câteva saptamâni…

