- Adelina pestritu va deveni mamica in aceasta vara, ea fiind gravida in primul trimestru. Ipostaza in care se gaseste vedeta astazi este una prin care ea a mai trecut chiar in timpul divortului de Liviu Varciu. La acea vreme, din cauza unor complicatii, vedeta a pierdut sarcina. Acest lucru a marcat-o…

- Adelina Pestrițu a povestit ca a mai trecut prin experienta unei sarcini, dar pe care din pacate nu a putut sa o duca la capat. O perioada, vedeta a ramas cu sechele din cauza acestui episod trist din viața ei. Adelina Pestritu, insarcinata. Liviu Varciu, primele declaratii: Doar un copil o poate…

- Dupa ce a anunțat ca este insarcinata in 3 luni, Adelina Pestrițu a facut și prima ei postare oficiala pe Instagram, in care le mulțumește fanilor – și nu numai – pentru toate felicitarile primite.

- Adelina Pestritu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anuntat ca este gravida in trei luni. Ea si iubitul ei, Virgil Steblea, nu-si mai incap in piele de fericire de cand au aflat ca vor deveni parinti. Bruneta a marturisit ca traverseaza cea mai frumoasa perioada din viata ei. Vedeta…

- Vestea ca Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea așteapta un copil dupa nici un an de relație a luat prin surprindere showbiz-ul autohton. La fel de uimiți au fost și foștii parteneri ai Adelinei, Liviu Varciu și Speak. Insa amandoi au avut reacții cat se poate de prietenoase. Sunat de cancan.ro, Liviu…

- Liviu Varciu este mai fericit ca niciodata, alaturi de fetița lui cea mica, dupa care este topit. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut , cand iubita sa, Anda Calin a adus pe lume o fetița, Anastasia. Liviu Varciu mai are o fata adolescenta, Carmina , din relația pe care a avut-o…

- Adelina Pestritu a anuntat in aceasta dimineata ca ea si iubitul ei, Virgil, vor deveni parinti. Liviu i-a urat sa fie intr-un ceas bun si ca se bucura pentru ea, dar el acum are viata lui. Imediat dupa ce a transmis acest mesaj, a postat pe retelele de socializare o fotografie cu fetita lui.

- Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei! Ea a anuntat pe pagina ei de socializare ca ea si iubitul ei urmeaza ca peste 6 luni sa devina parinti. Cei doi formeaza un cuplu din primavara anului trecut insa au decis sa pastreze discretia in ceea ce privește relatia lor. "Dragii…

- Contactat deA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Liviu Varciu a vorbit in exclusivitate despre sarcina Adelinei Pestritu. Carismaticul prezentator i-a transmis un mesaj fostei sotii, care a anuntat astazi ca este insarcinata in trei luni.

- Adelina Pestritu a facut in urma cu putin timp marele anunt. Adelina Pestritu este insarcinata. In acest sens, nu am mai avut rabdare si ne-am jucat putin cu pozele, acolo unde ne-am putut forma o parere despre cum ar putea arata copilul Adelinei Pestritu cu Virgil Steblea. In mod evident, copilul ar…

- Speak a primit vestea cu bucurie. "Ma bucur foarte mult pentru ea, felicitari! Nu pot spune mai multe acum, dar ma bucur pentru ea", a declarat Speak pentru SpyNews. Adelina Pestritu este GRAVIDA. Surpriza: cine e tatal copilului FOTO Adelina Pestrițu și Virgil Steblea formeaza…

- Adelina Pestrițu a dat vestea cea mare intr-o zi de sarbatoare. De ziua ei, vedeta a anunțat ca traiește o extraordinara poveștea de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil, și ca a primit cel mai prețios dar: vor avea un copil.

- Potrivit acestora, Romania are in lucru 175 de kilometri de autostrada care posibil sa fie dati in folosinta pana in 2020, daca nu se mai reziliaza contracte, si are in faza de licitatii proiecte pentru alti 175 de kilometri, dar considera ca este "imposibil" sa fie inaugurati in urmatorii trei ani,…

- Cherish-Rose Lavelle din Australia avea doar 11 ani cand au inceput durerile groaznice. Atunci cand a ajuns la spital, medicii au crezut ca fata arA putea fi gravida, deoarece burta ei era prea mare. A

- Cat de important e carosabilul asfaltat in orice localitate nu mai trebuie sa se intrebe nimeni. Se lucreaza la aceasta, dar in multe locuri mai trebuie sa treaca ceva timp pana ce infrastructura rutiera va fi complet modernizata. In cazul comunei Beba Veche, formata din trei sate – reședința unitații…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 8,2, a fost resimtit la inceputul zilei in zona Golfului Alaska, determinand lansarea unei alerte de tsunami pentru acest stat american din nord-vestul continentului nord-american si pentru provincia canadiana British Columbia, informeaza DPA, Reuters si AFP.…

- Furtuna puternica care a traversat Germania a provocat o multime de probleme pilotilor care trebuiau sa aterizeze in vestul Germaniei. „Friederike“ a fost cea mai puternica furtuna inregistrata in Germania ultimii 11 ani. Pilotii trebuiau sa faca fata unui vant lateral cu viteze de peste 100 de kilometri…

- Specialistii spun ca miscarea telurica este una neobisnuita datorita faptului ca a avut loc la o adancime mica, respectiv la cinci kilometri adancime. Cele mai apropiate orase fata de epicentrul cutremurului sunt Arad si Lipova, la aproximativ 25 de kilometri distanta, Curticiul si Pancota, la 37 de…

- Dupa ce un patrolier iranian s-a scufundat la inceputul anului in apropiere de orașul Shanghai, pata de petrol din Marea Chinei a ajuns la peste 120 de kilometri patrați, iar autoritațile chineze incearca sa o curețe, scrie BBC News. Pata uriașa de petrol este formata din combustibilul greu care a fost…

- La finalul lunii septembrie, Liviu Varciu si Anda Calin au devenit parintii unei fetite, Anastasia Maria. Acum, cuplul se pregateste de botezul micutei, unde sunt asteptati in jur de 200 de invitati. De precizat ca prezentatorul TV s-a ocupat de toate detaliile evenimentului. A

- Ieseanca in varsta de 31 de ani a ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu multiple rani. Dupa ingrijiri de specialitate, victima insarcinata in sase saptamani le-a declarat salvatorilor sai ca a fost batuta de doua tinere, fara insa a da detalii despre…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, a fost inregistrat vineri dimineata intr-o regiune izolata din centrul Myanmarului, a informat Institutul american de geofizica (USGS), fara a fi raportate pe moment pagube sau victime. Cutremurul a avut loc la 40 kilometri vest de orasul Pyu, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut și-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulația feroviara pe…

- Fostul director general al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurențiu Ciurel, a ramas fara permis auto, dupa ce ieri a fost prins de polițiștii din Turceni, conducand cu 121 de kilometri la ora. Ciurel este pieton acum pentru urmatoarele 90 de ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748.

- Multe studii sustin ca vinul, berea sau lichiorul consumate in cantitati moderate pot proteja inima, prin cresterea nivelului de colesterol bun. Alte studii, insa, sustine exact contrariul. Totodata este bine de stiut, mai ales daca vrei sa scapi de unele kilograme ca prea multe cocktail-uri bogate…

- "Ministrul minte cu nerusinare, incercand sa ne convinga ca anul viitor vom da in folosinta «minim 156,7 km» din totalul de 186,867 km contractati (adica 84-)!", atentioneaza asociatia. Din cei 83,6 km care pot fi receptionati anul viitor, 21,15 km sunt gata din acest an. Lotul 3 din autostrada Sebes-Turda…

- Ieri, inca de la ora 11, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia pe DN 1, Valea Prahovei, s-a defasurat cu dificultate, in special intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, atat pe sensul de mers catre munte, cat si spre coborare formandu-se coloane…

- Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit un oras aflat in apropiere de Teheran, miercuri, potrivit televiziunii de stat iraniene. Oamenii au iesit speriati din casele lor, de tema ca aceastea s-ar putea prabusi. Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de…

- Tabara lui nea Marin este locul unde surprizele se tin lant. Vedetele editiei de saptamana aceasta a show-ului ”Poftiti in vacanta”, Rona Hartner, Brigitte Sfat, Serban Copot, Virgil Manescu si Liviu Varciu fac dezvaluiri neasteptate.

- Arheologii care au excavat un mormant medieval din Bulgaria au descoperit un corp neidentificat cu o sageata in piept. Acesta se afla in Plovdiv, un oras din sudul tarii, si dateaza din secolul XI sau XII.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza…

- Consiliul Judetean Hunedoara a cheltuit in acest an peste 22 de milioane de lei pentru lucrarile de modernizare a drumurilor judetene. Cel mai mare proiect finalizat a fost soseaua spre Manastirea Prislop.

- Meteorologii avertizeaza ca, începând de mâine dimineața pâna duminica seara, în toata țara vor fi ploi și ninsori, iar în unele zone se va forma polei. La munte, se vor semnala intensificari ale vântului cu rafale de 70-90 kilometri pe ora. Potrivit…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Suceava, unde pana miercuri dupa-amiaza vor fi intensificari ale vantului cu rafale de peste 90-100 de kilometri pe ora. Potrivit avertizarii nowcasting emise de Administratia Nationala de…

- Liviu Varciu a fost unul dintre cei mai ravniti burlaci si s-a aflat in centrul atentiei in perioada in care a avut o relatie cu Adelina Pestritu, dar vremurile acelea au trecut, iar acum este un tatic responsabil si un familist convins. In cadrul unui interviu telefonic a vorbit despre schimbarile…

- Presedintele CJ Vrancea, social democratul Marian Oprisan, a fost filmat de aparatul radar pe DN 2 (E 85), in afara localitatii Racoviteni, in timp ce rula cu 191 kilometri la ora. Viteza cu care a fost prins Oprisan a fost cea mai mare inregistrata miercuri de aparatele radar cu care politistii…

- Liviu Varciu, asa cum nu l-ati mai vazut niciodata! Anda Adam si-a facut debutul ca reporter- vedeta "Acces Direct" si a reusit sa patrunda, in premiera, in vila, dar si in sufletul artistului. De la schimbatul scutecelor celei mici, pana la noaptea in care Liviu a dus-o in club pe fiica lui cea mare,…

- Lavinia, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a anuntat in urma cu doua luni ca este insarcinata. Eduard, sotul ei, a primit vestea intr-un mod special. Tanara i-a pregatit un tort pe care a scris marea veste. Acum au publicat primele imagini cu burta de gravida.

- 3200 Phaethon este un asteroid care masoara aproximativ cinci kilometri si care strabate galaxia noastra, trecand prin interiorul si in afara orbitele planetelor. Luna viitoare, acesta se va apropia la 10 milioane de kilometri fata de Pamant, intrand intr-o zona periculoasa pentru planeta noastra, scrie…

- De ce poarta Delia atat de des peruci. Artista a lamurit in sfarșit misterul, dupa ce in ultimul timp, aceasta a trecut prin diferite transformari de look. Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Atunci cand vine vorba de aspectuul fizic, vedeta este extrem de atenta. Delia a susținut…

- O urmarire de mai bine de 30 de kilometri a avut un final neașteptat, caci, atunci cand a fost oprit, suspectul le-a oferit un numar de dans ofițerilor. Pentru a se asigura ca nu fuge, ofițerii au asmuțit un caine asupra lui, noteaza The Telegraph, citeaza libertatea.ro.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu sunt pregatiti pentru o noua provocare. "Asia Express" ii va pune la incercare, iar ei sunt gata sa se distreze, asa cum obisnuiesc sa faca de fiecare data cand sunt provocati.

- Rezultatul necropsiei Elenei Vasilica, tanara de 21 de ani din Vaslui, gasita moarta in casa, a fost facut public. Conform medicilor legiști, fata nu a murit din cauza ca s-ar fi inecat cu mancare.

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- Liviu Varciu si iubita lui, Anda Calin, au devenit, la sfarsitul lunii trecute, parintii unei fetite pe care au numit-o Anastasia Maria. Cei doi sunt extrem de fericiti, iar cantaretul se lauda cu familia lui pe retelele de socializare unde posteaza imagini emotionante si declaratii de dragoste induiosatoare.…