- Viseu de Sus: Un vagon al Mocanitei a deraiat din nou, la nici o saptamana dupa un accident similar. 12 turisti au suferit rani usoare. foto Un vagon al trenului turistic Mocanita a deraiat vineri in timp ce parcurgea traseul obisnuit pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, a precizat directorul…

- In urma cu cateva momente, Mocanita de pe Valea Vaserului a deraiat din nou de pe sine.Se pare ca la doar cateva zile de cand locomotiva Mocanitei impreuna cu primul vagon au deraiat de pe sine, incidentul se repeta. Revenim cu detalii.Sursa foto: ISU Maramures ...

- Din primele informatii nu ar fi persoane accidentate. Potrivit directorului Salvamont Maramures, deraierea s-a produs la km 8 al liniei ferate cu ecartament îngust si a fost anuntata la numarul 112. "Actiune în desfasurare Salvamont Maramures... Valea Vaserului traseul…

- Salvamontiștii din Maramureș au fost alertați, vineri, printr-un apel la 112 ca un vagon al Mocaniței de pe Valea Vaserului a deraiat din nou. Actiune in desfasurare Salvamont Maramures, Valea Vaserului, traseul Mocanitei. In urma unui apel venit prin 112 se pare ca un vagon al Mocanitei ar fi deraiat…

- Locomotiva Mocanitei a deraiat sambata, 10 august, pe Valea Vaserului, in judetul Maramures, iar 12 persoane au ajuns la spital, ranite. In trenul de linie ingusta care circula cu aproximativ 25 km/h se aflau aproximativ 200 de persoane. Traseul Mocanitei are o lungime de peste 46 de kilometri, o cursa…

- Politistii din Maramures au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul deraierii unei locomotive si a unui vagon al Mocanitei, soldat cu ranirea a 12 persoane. Intre victime sunt si un bebelus si un copil de 3 ani. Peste 300 de turisti se plimbau sambata, pe Valea Vaserului,…

- Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, pe Valea Vaserului a deraiat locomotiva Mocanitei. Pana la aceasta ora s-au anuntat sase persoane ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane. Mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.