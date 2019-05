Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia auto in zona centrala a Capitalei va fi restrictionata, cu ocazia vizitei Papei Francisc, iar pentru a veni in sprijinul bucurestenilor aplicatia Waze a creat evenimentul "Vizita Papa Francisc". "Aplicatia arata restrictiile auto din zona centrala a Capitalei, pe tot parcursul…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat astazi in circuitul numismatic monede din aur și alama pentru colecționare și a pus in circulație o moneda din alama, cu tema „Vizita Apostolica a Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania”. Aversul monedei din aur prezinta imagini ale unor lacașuri…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Elevii care studiaza in unitatile scolare de pe traseul vizitei Papei Francisc ar putea sa nu mearga la cursuri in perioada in care Suveranul Pontif se va afla in Bucuresti, pentru intrevederile pe care le are trecute pe agenda, inclusiv cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, dar si cu Patriarhul Bisericii…

- Cursurile din toate școlile și gradinițele din Capitala ar putea fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei in București, decizia fiind decisa vineri, in cadrul comandamentului intrunit la Primaria Capitalei.

- Circulatia in centrul municipiului Miercurea Ciuc si in zona in care va avea loc slujba oficiata de Papa Francisc, la Sumuleu-Ciuc, va fi restrictionata partial sau total, pentru desfasurarea in conditii op...

- CFR Calatori va asigura, cu ocazia vizitei Papei Francisc, circulatia trenurilor special comandate pentru transportul grupurilor mari de pelerini, va suplimenta cu vagoane trenurile spre /dinspre Bucuresti - 31 mai, Iasi si Miercurea Ciuc - 1 iunie si Blaj - 2 iunie si va introduce noi trenuri, pe rutele…

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…