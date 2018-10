Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara va cumpara cel mult 16 tramvaie noi, a anuntat, astazi, primarul Nicolae Robu. Asta dupa ce, documentația depusa de primarie cu privire la achiziționarea de pana la 40 de tramvaie noi, cu bani europeni, a fost respinsa de trei ori. Edilul local sustine ca municipalitatea dorea sa…

- Polițiștii locali susțin ca au continuat controalele la terenurile neingrijite. In ultima saptamana au dat 13 amenzi in valoare totala de 27.500 de lei, in baza HCL 371/2007. In total, anul acesta au fost date peste 140 de sancțiuni, iar proprietarii au fost somați sa-și coseasca terenurile.…

- Cinci troleibuze cu mers autonom vor circula de luni, 10 septembrie, pe ruta nr. 32, care face legatura dintre str. 31 august, orasul Chisinau, si comuna Stauceni. Troleibuzele sunt de tip nou, au fost asamblate la Chisinau si sunt dotate cu sistem de iluminare de tip led, cu sistem de aer conditionat…

- Un cititor tion.ro ne-a trimis un filmuleț in care pot fi observați muncitorii contractați de primarie cum uda florile cu furtunul pe str. Popa Șapca. „Ințeleg ca a plouat tare azi-noapte, dar nu știu daca este neaparat in regula sa ude florile pe umezeala de afara”, ne-a scris cititorul nostru,…

- Nicolae Robu a anunțat lansarea unei campanii impotriva „timișorenilor necivilizați”. Asta dupa ce s-a aratat revoltat de faptul ca un cetațean și-a aruncat mai multe bunuri din locuința, printre care un WC și o chiuveta, pe un teren viran. Astfel, primarul Timișoarei le-a solicitat polițiștilor locali…

- Tramvaiele liniei 41 nu vor circula, sambata si duminica, pentru executarea unor lucrari de intretinere a caii de rurale, retelei electrice de contact precum si la peroanele pentru calatori, a anuntat joi Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB), potrivit Agerpres. "In perioada 25 - 26 august…

- Vești bune pentru timișorenii care se plimba cu mijloacele de transport in comun. Incepand de astazi, calatorii vor scapa de sauna in cazul in care au nevoie sa se deplaseze cu tramvaiele de pe liniile 4 și 8. Sorin Supuran, noul director al Societații de Transport Public Timișoara, a anunțat, astazi,…

- Primaria Timișoara a fost obligata sa reia licitația pentru dezinsecție și deratizare. Procedura declanșata in primavara a fost contestata și acum trebuie pornita de la zero. In orașul de pe Bega nu s-a mai „dat” intensiv contra diverșilor daunatori de 5 ani. Timișoara nu are servicii complete de dezinsecție…