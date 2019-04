Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru vehicule electrice pentru protejarea mediului si ca raspuns la scandalul emisiilor (Dieselgate), care a afectat in ultimii ani producatorii auto germani, in mod special Volkswagen, dar si altii, inclusiv Daimler. Documentul, elaborat de Ministerul Economiei, a fost trimis spre aprobare catre alte ministere din Germania. In iunie 2016 au fost introduse subventii in valoare de 4.000 de euro (4.500 de dolari) la achizitionarea unei masini electrice noi iar programul ar urma sa se incheie in iunie 2019. Documentul consultat de…