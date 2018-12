Stiri pe aceeasi tema

- Votul din Parlamentul de la Pristina privind transformarea Fortelor de Securitate din Kosovo – KSF in Armata nationala, cu o crestere in 10 ani de la 3000 de oameni la 5000 de militari si 3000 de rezervisti, cu un buget de 98 milioane de Euro, in regiunea cu 1,8 milioane de oameni, majoritatea albanezi…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri "preocuparea" dupa decizia Kosovo de a se dota cu o armata, indemnand "la retinere toate partile implicate", in timp ce o reuniune neoficiala a Consiliului de Securitate a fost organizata la cererea Serbiei, relateaza AFP preluata…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a anuntat vineri ca tara sa va cere convocarea de urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, in urma votului parlamentului de la Pristina prin care acesta a decis transformarea actualei fortei de securitate kosovare intr-o armata propriu-zisa,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic le-a cerut joi sarbilor din Kosovo sa-si continue protestele impotriva taxelor vamale impuse de Pristina produselor importate din Serbia, relateaza AFP. Uniunea Europeana, Statele Unite si Misiunea ONU in Kosovo au cerut autoritatilor de la Pristina sa revina asupra…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a promis din nou, duminica, ca se va opune oricarei propuneri de solutionare a conflictului israeliano-palestinian care ar veni de la presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. Palestinienii se confrunta cu "etapa cea mai periculoasa" a istoriei…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a avertizat marti ca ar putea urma un nou deceniu de 'conflict inghetat' cu Serbia daca 'momentul favorabil' din prezent pentru discutii nu va fructificat, relateaza AFP preluata de Agerpres. Inceput in 2011, sub auspiciile Comisiei Europene, dialogul dintre…