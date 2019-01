Judecatorii Tribunalului Gorj au decis, vineri, sa mențina masura arestarii preventive in cazul lui Bebe Rica Tauru, in timpul procesului. Barbatul din Urdari este judecat pentru tentativa de omor și tulburarea ordinii si linistii publice. „Mentine masura preventiva a arestului preventiv dispusa fata de inculpatul Tauru Bebe Rica. (…) Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare”, a stabilit instanța. Denunțatorul fostului șef al Postului de Politie Urdari, care l-a acuzat pe omul legii, in 2015, ca i-ar fi cerut favoruri sexuale soției sale, cercetata…