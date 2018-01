Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a admis luni cererea de eliberare conditionata formulata de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si luare de mita....

- Ionel Arsene fusese reținut de procurorii DNA care-l acuza de trafic de influența. Fostul deputat a fost eliberat și urmeaza sa fie plasat sub control judiciar. Europarlamentara PSD Claudia Țapardel a subliniat, la Antena 3: ”Trebuie tras un semnal de alarma, pentru ca se pare ca iar DNA-ul…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu, anchetat pentru evaziune și spalare de bani din afaceri cu material lemnos, va scapa de arest preventiv, daca va plati o cauțiune de 100.000 de lei. Popescu este acuzat ca, in perioada 2012 –...

- Fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel, sustine ca, in cazul agresiunii din 2016, se stia inca de la acel moment faptul ca Eugen Stan este angajat al Brigazii de Politie Rutiera. Precizarea, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 anunta ca politistii au ascuns calitatea acestuia.

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…

- Gigi Becali a inceput prost anul. Finantatorul FCSB e nevoit sa dea bani chiar din startul anului, Judecatoria Sectorului 1 luand la jumatatea lui decembrie decizia ca acesta sa fie executat silit.

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Zeci de masini in frunte cu o limuzina alba au asteptat trase pe partea dreapta un detinut proaspat eliberat de dupa gratii. Potrivit cancan.ro, cand a iesit pe poarta, barbatul s-a aratat surprins dar si-a revenit repede si a urcat in limuzina, unde a dat drumul la petrecere. Vezi…

- Polițiști din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de percheziții domiciliare in București și pe raza județelor Ilfov, Buzau, Dambovița și Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu țigarete și articole pirotehnice, fiind puse in aplicare 42…

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat și teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a învinge gruparea terorista SI s-a încheiat',…

- Politistii galateni au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca bunica sa, in varsta de 75 ani, din localitatea Izvoarele, a fost violata. Oamenii legii s-au deplasat la locuinta femeii pentru a efectua cercetari si din declaratiile acesteia a reiesit faptul ca ar fi fost violata de fiul…

- Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, ca omul de afaceri Dan Diaconescu sa fie eliberat conditionat din inchisoare, dupa ce acesta a executat efectiv la Penitenciarul Rahova aproape doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani si sase luni inchisoare primita pentru santaj. Decizia este definitiva,…

- Un tanar de 24 de ani, eliberat pe baza recursului compensatoriu, a intrat, joi seara, in locuinta bunicii sale, in varsta de 73 de ani, din municipiul Tulcea, a agresat o, apoi s a baricadat intr o camera si a incercat sa dea foc bunurilor, relateaza Romania TV.Potrivit IPJ Tulcea, joi seara, politistii…

- Dosarul Hexi Pharma va fi judecat de magistrații Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce Tribunalul București și-a declinat, joi, competența in favoarea acestei instanțe. Tot joi Tribunalul a stabilit, din oficiu, schimbarea incadrarii juridice a infracțiunilor din cele prevazute in vechiul Cod Penal cu…

- Judecatoria Sectorului 4 a explicat motivele care i-au determinat pe magistrati sa admita cererea de eliberare a omului de afaceri Dan Diaconescu, sustinand ca in perioada petrecuta in inchisoare acesta s-a reeducat, iar in viitor poate reveni la viata normala, "parasind campul infractional". Decizia…

- "Exista premisele ca timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului si ca acesta, prin participarea activa la programele desfasurate in vederea pregatirii graduale pentru liberare, si-a format o atitudine corecta fata de valorile sociale, fata de ordinea de drept si fata de regulile…

- Tribunalul Pitești a hotarit in 15 noiembrie eliberarea condiționata a lui Cornel Penescu, om de afaceri și finanțator al echipei locale de fotbal FC Argeș,condamnat in mai multe dosare de...

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia unei inregistrari halucinante cu Vasile Ciobanu, supranumit ”Pablo Escobar” al Romaniei. Dupa ce a amenintat, pe contul personal de socializare, un bodyguard al unui club de noapte, celebrul dealer de droguri al vedetelor ”El Magico” Raj s-a…

- Un barbat care a fost implicat in accidentul produs marți seara pe str. Baicului și soldat cu un mort, un ranit și mașini cuprinse de incendiu a fost reținut, in cauza fiind efectuate cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala și parasirea locului accidentului. Potrivit informațiilor…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de numitul: G.F.M, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si talharie calificata, prevazute si pedepsite de art. 218 alin. 1 din C.pen. si de art. 233 234 alin.…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au admis cererea de eliberare conditionata din inchisoare a fostului ministru Gabriel Sandu, care executa o pedeapsa de 3 ani inchisoare in dosarul 39; 39;Microsoft 39; 39;, informeaza Agerpres.ro. Decizia nu este insa definitiva si poate fi contestata de DNA.…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 l au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu Piedone la un an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, insa instanta a amanat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani, informeaza…

- Presedintele fractiunii socialistilor din Consiliul Municipal Chisinau, Ion Ceban, afirma ca anume primarul suspendat Dorin Chirtoaca se face vinovat de situatia deplorabila în care s-ar afla orasul. Potrivit lui, edilul „are competente regesti”, dupa ce a fost modificata Legea…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis, vineri, cererea de liberare conditionata din inchisoare a lui Dan Diaconescu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de cinci ani si sase luni inchisoare...

- Fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura, a prezentat Comisiei SRI metoda "Coperta", prin care dosarele pot fi repartizate catre anumite complete de judecata, la care "se dorește" sa ajunga, a precizat, azi, președintele acestui for, Claudiu Manda. „Domnul…

- Magistrații de la Tribunalul Ilfov au respins, luni, cererea de eliberare condiționata din inchisoare a fostului finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani și 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal. Inițial, pe 4…