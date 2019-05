Decizia incredibilă luată de Vladimir Putin Președintele rus a promulgat miercuri o lege controversata care urmarește sa creeze in Rusia un “internet suveran” izolat de marile servere mondiale. Detractorii sai denunța un mijloc de intarire a controlului autoritaților asupra netului, potrivit Le Temps, citat de Rador. Vladimir Putin a promulgat o lege, oficial prezentata sub numele de securitate informatica, care urmeaza sa permita site-urilor rusești sa funcționeze fara servere straine. Intrarea legii in vigoare este așteptata in noiembrie 2019. Concret, legea prevede sa se creeze o infrastructura care sa asigure funcționarea resurselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

