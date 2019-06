Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Secția I Civila, in cazul Dan Cristian Popescu, vs, Mariana Georgescu cu privire la Articolul ”Profesioniștii” din 29.07.2016 semnat de Dan Cristian Popescu publicam sentința:

- Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ) a cerut Inaltei Curți de Casație și Justiție redeschiderea unui dosar penal care l-a vizat pe judecatorul CSM Bogdan Mateescu, dupa cum arata Sursa Zilei pe 29 mai. Dosarul a fost clasat in august 2018, de procurorul Florentina Mirica de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a catalogat marti ca "nedreapta" sentinta primita de liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. "Mi se pare nedreapta, dar asta este decizia Inaltei Curti", a declarat Tariceanu, dupa sedinta grupurilor reunite ale senatorilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Judecatorul de la secția I civila a Curții de Apel Cluj, care este și vicepreședinte al Curții, a promovat la Secția I civila de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Pâna în 2015, Mitea a fost președintele Curții de Apel Cluj. Acesta este autor sau coautor a numeroase…

- V. Stoica Doi foști membri marcanți ai Partidului Democrat Liberal – prahovenii Gabriel Sandu și Dumitru Daniel Neagoe – au fost trimiși in judecata intr-un nou dosar privind prejudicierea Poștei Romane. Instrumentat de procurorii anticorupție, dosarul penal a fost inaintat Inaltei Curți de Casație…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, marti, pe ordinea de zi pronuntarea in legatura cu actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, va sustine, marti, la ora 14:00, o noua declaratie de presa pentru „clarificarea unor afirmatii lansate in spatiul public”, a anuntat Parchetul General. Anuntul vine la doar o zi dupa ce Dosarul Revolutiei a fost finalizat. Procurorul general Augustin…