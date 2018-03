Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Avand in vedere deficitul de personal din Politia Romana, dar si pentru a avea un oras cat mai sigur, angajatii din Politia Locala pot veni in sprijinul "colegilorldquo; de la "Nationalaldquo;. Si asta doar daca au parghiile necesare sa aplice legea. Amintim ca, in urma unei decizii a ICCJ, politistii…

- Israela Vodovoz a murit în locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit în direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic.

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, politistele Compartimentului Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul structurilor de ordine publica, au desfasurat mai multe activitati de sensibilizare a populatiei asupra unui subiect delicat si foarte actual, respectiv …

- Politia Romana a desfașurat acțiunea ,,Truck & Bus”, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și de marfuri. Activitatile de control s-au desfasurat simultan in toate statele membre ale U.E., conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din ...

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Polițiștii l-au identificat pe autorul jafului comis la sfarșitul saptamanii trecute la o casa de pariuri din Craiova. El este Madalin Boerica, un fotbalist de 24 de ani care joaca la o echipa din Liga a V-a. Vineri seara, in jurul orei 22.45, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul…

- Deși oamenii legii merg pe ipoteza logica, susținuta de dovezi, ca Alexei Mitachi și-a ucis cu sange rece soția, apoi s-a sinucis, rudele barbatului nu sunt de aceeași parere. Mai mulți dintre apropiații criminalului cred ca el nu ar fi putut face așa ceva și ca sigur a exista o a treia persoana care…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Politistii din Tulcea au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile italiene pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din Politia Romana. La data de 19 decembrie…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier continua cercetarile specifice in dosarul accidentului cu 12 masini din zona Garii CFR. Conform datelor oficiale, la data de 13 februarie a.c, ora 01.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier, unde o femeie, in varsta de 36 de ani,…

- Mihaela Duta, medicul specialist de medicina de urgenta in cadrul serviciului de ambulanta privat Puls, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Ea s-a aflat pe stadionul Dinamo, in momentul in care fotbalistului…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- Aproape 1.500 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare a lemnului au fost verificate de Politia Romana, in ultimele doua saptamani. In urma activitatilor desfasurate, politistii au indisponibilizat peste 1.300 de metri cubi de lemn, au aplicat peste 3.500 de sanctiuni contraventionale…

- Politistii brasoveni au retinut, duminica, doi tineri de 23, respectiv 17 ani, suspectati ca l-au ucis pe barbatul fara adapost gasit sambata, intr-un imobil din municipiul Brasov, transmite corespondentul Mediafax.

- Ancheta mortii lui Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a fost amanata, avand in vedere camedicul legist asteapta rezultatul mai multor teste, scrie BBC, citat de News.ro.

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Seful demis al Politiei Romane, Bogdan Despescu, a transmis un mesaj de "la revedere" colaboratorilor sai prin care le multumeste pentru profesionalismul de care au dat dovada, scrie Digi 24.Despescu mai spune ca perioada in care a condus Politia Romana a fost plina de provocari, dar ca politistii si…

- Trei autoturisme au fost avariate vineri pe o strada din Faget. Imaginile dau dreptate mai multor martori care sustin ca un sofer nu a acordat prioritate si a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, o Dacia 1310 a ricosat intr-o masina parcata. Politistii fageteni…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstanțe necunoscute și informeaza ca potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul morții subite a sugarului".

- Conform sursei citate, pe 12 ianuarie, 11.419 politisti au actionat, in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza AGERPRES. Au fost organizate 273 de actiuni si s-a intervenit la 2.624 de evenimente, dintre care 2.134 au fost sesizate…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Polițiștii au deschis o ancheta pentru vatamare corporala din culpa in cazul copilului de 9 ani ranit grav dupa ce o pușca de vanatoare s-a descarcat accidental. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Cochera, copilul se afla in mașina impreuna cu tatal sau. Aceștia se intorceau spre…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 277 de aparate radar, fiind retinute 290 de permise de conducere si retrase 69 de certificate de inmatriculare, anunta Politia Romana.

- Rihanna trece prin momente dificile. Cantareața este in doliu, dupa ce varul ei, in varsta de doar 21 de ani, a fost impușcat mortal in Barbados, de un barbat care a fugit de la fața loculuil, relateaza Daily Mail. Rihanna a publicat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii cu varul ei, Tavon…

- Politia Romana desfasoara permanent actiuni pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, informeaza un comunicat al IGPR. Ieri, politistii au intervenit la peste 3.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, au constatat peste 700 de…

- Este vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz al deceselor suspecte din Iași. Luni seara, directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa.

- In ultima saptamana, Politia Romana a continuat verificarile si controalele in domeniul operatiunilor cu material lemnos, precum si a celor cu pomi de Craciun. Potrivit Politiei Romane, au fost verificate peste 1.000 de exploatari forestiere, ocoale silvice si locuri de depozitare, fiind constatate…

- 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane in aceasta saptamana. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național pentru a fi folosite pentru activitatea operativa. In aceasta saptamana, 390 de autospeciale Dacia, 24 de modele…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 87 de perchezitii si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere.Fata de 31 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii este de aproape 7.000.000…

- Polițiștii au confiscat peste cinci tone de articole pirotehnice Foto: facebook.com/Ministerul-Afacerilor-Interne-Romania. Peste 5.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de politisti, în ultima saptamâna, în cadrul actiunii "Foc de Artificii",…

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Monede antice, recuperate de polițiștii din Hunedoara. Polițiștii din Hunedoara au recuperat patru monede antice, susceptibil a face parte din patrimoniul cultural national, in urma cercetarilor intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Astfel, in…

- Dosare penale privind instigarea la violente, pe Facebook, in timpul protestelor Politia Romana are in cercetare sapte dosare penale privind instigarea la violente, in mediul virtual, la proteste. IGPR precizeaza ca anchetele nu se refera la persoanele care participa la mitinguri, ci la cele care…