- „Noi - Consiliul da Administratie - BNR - actionam in baza unui mandat. Si oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat si un dialog verbal, cu partidele de Opozitie, iar presedintele Camerei Deputatilor a preferat calea scrisa. I-am raspuns, tot pe cale scrisa. El a spus…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis miercuri sa mențina dobanda de referinta la 2,25%. Banca Centrala a anunțat anul acesta doua majorari ale dobanzii-cheie cu 0,25 puncte procentuale pentru a ține sub control inflația.Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu i-au transmis acum trei…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis miercuri menținerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an, a anunțat instituția. BNR a fost criticata de mai multe ori in ultima vreme pentru creșterea dobanzii-cheie, care a dus mai departe la creșterea dobanzilor…

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza printr-o noua majorare a ratei de dobanda de referinta, pe fondul decalajului dintre inflatie si nivelul tintit, al evolutiei economiei la un ritm peste potential si pe fondul acumularii de tensiuni din perspectiva echilibrului macroeconomic,…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste astazi in sedinta. Analistii considera ca banca centrala va efectua o noua majorare a dobanzii de politica monetara.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Primul efect dupa decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara a aparut deja si loveste puternic in romanii care au credite in lei. Indicele ROBOR la trei luni a depasit joi un nou prag psihologic și a ajuns la 2,03%, cea mai mare valoare din ultima luna. Indicele Robor la 6…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25- pe an, de la 2- pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25-…

- Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis miercuri majorarea dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si…

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 februarie.Citeste si: Teodorovici TRANSEAZA situatia fostului ministru Misa: 'Astept…

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobanda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Decizia boardului BNR de a majora dobânda-cheie la 2% pe an dupa o pauza de un de­ceniu, nu bruscheaza eco­no­mia, calmeaza anticipatiile in­fla­tioniste si nu risca sa îngreuneze povara creditelor pentru populatie sau companii, dupa cum a declarat Mugur Isarescu,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- ♦ Guvernatorul Mugur Isarescu a sustinut ieri ca majorarea dobanzii nu bruscheaza economia l Guvernul mizeaza pe o crestere economica de 5,5%. Decizia boardului BNR de a majora dobanda-cheie la 2% pe an dupa o pauza de un de­ceniu, nu bruscheaza eco­no­mia, calmeaza anticipatiile…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Decizie de ultima ora la BNR: Se majoreaza dobanda de politica monetara Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea dobanzii de politica monetara. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, în sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de…

- BNR a majorat luni, in prima sedinta a Comitetului de politica monetara din acest an, rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu asteptarile majoritatii economistilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administratie…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste luni intr-o sedinta pentru a lua o decizie de politica monetara. Astfel, Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflatia se inrautateste…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…