- Soferii care au ramas fara permis pentru diverse abateri rutiere vor scapa de sanctiune daca agentul de politie nu mentioneaza in procesul-verbal, in mod expres, sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si perioada suspendarii. Decizia apartine Curtii Supreme.

- Legea nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor care lucreaza in strainatate, a fost modificata și completata prin Legea nr.232/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 961/ 05.12.2017 intrata in vigoare la aceeași data. Pentru asigurarea unei informari cat mai bune in vederea protecției cetațenilor…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante periculoase au efectuat, la data de 15 martie a.c., o perchezitie domiciliara autorizata, la locuinta unui barbat de 63 ani, din comuna Gohor, banuit de comiterea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Cu ocazia…

- Duminica dupa-amiaza un tanar din Pitesti era aruncat pe strada, iar acesta murea. Politistii au descoperit ca acesta era recunoscut pentru consumul de droguri, asa ca aceasta a fost prima pista pe care au mers. La efectuarea necropsiei s-a stabilit ca acesta a murit din pricina unui edem pulmonar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 9 martie, legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie…

- Traficul din oras este unul infernal joi seara, cand majoritatea iesenilor ies in oras pentru a le sarbatori pe femei de 8 martie. Cu acest trafic de cosmar s-au luptat politistii locali, insa ei s-au plans ca nu au beneficiat de ajutorul colegilor de la Politia Nationala. Agentii de la Politia Locala…

- Asociația Societaților de Arhitectura din Romania (ASAR), formata recent din peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectura din Romania, si-a anuntat intentia de a sustine pe langa autoritatile centrale si locale schimbari legislative urgente care sa elimine derapajele din domeniul construirii,…

- Fostul proprietar al unei mașini nu poate fi amendat daca noul proprietar circula cu mașina fara sa achite rovinieta, a stabilit astazi ICCJ prin Decizia nr. 4/2018, ce a fost data dintr-un recurs in interesul legii. Aceasta va deveni obligatorie, pentru toate instanțele din Romania, odata cu apariția…

- Cei care viseaza la o masina noua pot cere si in acest an peste 9.000 de lei de la stat, daca duc la casare vechea masina, prin Programul Rabla, scrie promotor.ro . Din nefericire, regulile programului ar putea fi modificate, conform Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Cand va scapa Romania de Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV)? Este intrebarea pe care ne-o adresam cu totii. Frans Timmermans a facut un anunt soc. 2019 nu este un termen limita. Incercarea de schimbare a legilor justitiei i-a scos din minti pe oficialii europeni. Anuntul lui Timmermans facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Un incident deosebit de grav a avut în noaptea de 24 spre 25 februarie pe DN24, în judetul Vaslui din România. Un autoturism condus de un tânar de 28 de ani din localitatea Valeni, alaturi de care se mai afla un alt tânar din aceeasi localitate, a oprit dupa o cursa…

- La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea gradului de disciplina rutiera.Politistii rutieri au aplicat 42 de sanctiuni contraventionale in valoare de 195.85 de lei. De asemenea, au…

- Imagini cu drumarii care asfalteaza gropile pline cu apa in Dolj au starnit controverse pe rețelele de socializare. Oamenii spun ca sunt revoltați, dupa ce au vazut cum „Dorel” umple cu criblura balțile in care apa ajunge pana la glezna. Un muncitor cocoțat pe o mașina cu asfalt fierbinte arunca cu…

- O veste buna pentru siguranța circulației și mai puțin buna pentru șoferii de TIR și autocare indisciplinați! Serviciul Rutier al IPJ Ilfov a fost dotat cu trei dispozitive performante de scanare a tahografelor, care beneficiaza de cel mai avansat software pentru autoritațile de control in transportul…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti l-au depistat pe C.R., de 22 de ani, din comuna Bradu, care, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Republicii din municipiul Pitesti, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 108 km/h. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta!

- Romanii care au luat amenzi de circulatie sau diverse alte contraventii in baza unor procese-verbale completate necorespunzator de politisti ar putea scapa de sanctiuni. Curtea Suprema va transa aceasta problema, la sesizarea Avocatului Poporului.

- Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Rurala Bolintin Vale efectueaza cercetari fața de un barbat, de 32 de ani, care nu a respectat ordinul de protecție emis de Instanța de Judecata. O femeie de 32 ani din localitatea Sabareni, județul Giurgiu, s-a adresat Instanței de Judecata, pentru emiterea…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale care vizeaza curatenia orasului, precum si pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de vehicule cu tractiune…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Vica Blochina este binecunoscuta in lumea mondena si pe retelele de socializare, dar nu multi stiu despre problemele pe care vedeta le-a avut cu Politia Rutiera! Vica ar vrea, cel mai probabil, sa uite de perioada in care a ramas fara permis, acum ceva timp, pentru ca a fost prinsa bauta la volan. Dosarul…

- Cei aproximativ 50 de taximetristi au mers cu masinile de taxi in Piata Consiliul Europei din Timisoara, dupa ce agentii de la Politia Rutiera au pornit controale in mai multe statii de taxi si le-au cerut unor soferi sa ii urmeze in Piata Consiliul Europei, pentru verificarea documentelor, potrivit…

- Mai multe persoane sunt audiate, duminica, de politistii din Timisoara, dupa un scandal care a avut loc intre taxmetristi si soferi de la Uber. Altercatia a pornit dupa ce un taximetrist a anuntat prin statie ca a fost agresat de cinci soferi de la Uber, potrivit Romania TV."In noaptea de 27 spre 28…

- Tudorel Toader a postat, miercuri seara, un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.”Citesc faptul ca, Lars Lokke Rasmussen,…

- Codul rutier 2018: TOP 5 modificari pentru noul an. 1. Inmatricularea vehiculelor va putea fi suspendata (interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public) in urmatoarele cazuri: – atunci cand cumparatorul nu solicita transcrierea…

- Trei barbati din Turcia, Israel și S.U.A, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de ședere și nu au efectuat demersuri pentru prelungirea acestuia au fost descoperiti de politistii de imigrari din municipiul Bucuresti. Astfel, in cadrul activitaților intreprinse, polițiștii de…

- Politistii din Alba continua sa supravegheze traficul rutier pentru prevenirea accidentelor si siguranta circulatiei. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile si sa conduca prudent pentru a evita evenimentele nedorite. Li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de carosabil si trafic, sa…

- Politistii constanteni au primit, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva pe numele lui Radu Mazare si au demarat procedurile ce vor conduce la emiterea mandatului european de arestare pe numele fostului edil. Reprezentantii…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- O casatorie de convenienta intre un turc si o romanca a fost deconspirata de politisti, barbatul fiind acum nevoit sa paraseasca țara. Casatoria dintre un cetatean turc si o femeie din Cluj nu s-a consumat in niciun fel, au stabilit politistii de imigrari, care au decis ca barbatul care a vrut doar…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- O romanca plecata la munca in Italia și venita in vacanța in Romania a trait clipe de necrezut. Tanara și-a uitat intr-un restaurant geanta in care avea banii stranși in luni de munca, bani cu care voia sa cumpere un apartament. Cand a fost anunțata ca trebuie sa se prezinte la poliție sa-și primeasca…

- Romanii care folosesc un cont bancar de plati cu servicii de baza vor scapa de comisioanele percepute pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului, potrivit unui act normativ aparut joi in Monitorul Oficial…

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan si Siria. Calauzele…