Decizia cu privire la prelungirea licenţei postului Realitatea TV, amânată. Guşă acuză imixtiune politică Membrii CNA au decis sa ceara lamuriri de la ANAF privind situația inca neclara a datoriilor societații Realitatea TV, aflata in insolvența de opt ani, dar si sa le solicite reprezentantilor Fiscului la o discuție pe acest subiect. "Mi se pare foarte grav ca se arunca responsabilitatea unei instituții media asupra noastra. Noi, in acest moment, nu avem toate datele ca sa judecam corect. Aș vrea ca pana marți sa avem și noi dosarul, toate documentele. Și un punct de vedere de la juridic scris. Nu știu cum e posibil și in ce condiții, dar aș vrea sa avem o intalnire cu cei de la ANAF",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

