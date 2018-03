Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 20 martie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis.Primul subiect al reuniunii a vizat analiza și aprobarea activitații desfașurate de catre instituțiile cu atribuții in domeniul securitații…

- Proiectul se numeste 'Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei' - 'Competitivi impreuna'.Ca rezultat…

- Galatenii care nu inteleg si care nu respecta legislatia privind regimul deseurilor vor suporta amenzi usturatoare, asta deoarece Politia Locala isi propune sa faca mai multa curatenie fata de anii precedenti. "Sunt sute de operatori economici care nu au contracte incheiate de salubrizare si care nu…

- Stefan Enache, cunoscut ca "Fane", fost ofiter cu gradul militar de colonel in cadrul UM 02999 - Serviciul de Telecomunicatii Speciale si consilier in cadrul Secretariatului General al Guvernului, a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de

- Specialistii din cadrul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza internauții românic depsre o înșelatorie sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X.“Pe…

- ”Constituirea pe baza unor simple speculații, a unei așa zise comisii speciale de ancheta a activitații SPP, este o diversiune extrem de periculoasa. Ea deschide calea unor abuzuri imense. Nu poți ancheta instituții pe baza de speculații și nu poți ancheta politic persoane, cu incalcarea flagranta…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi "impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza news.ro.Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii…

- Infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa, marti, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, iar potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte PNL si un secretar de la...

- Serviciul de Protectie si Paza vrea sa incheie acorduri pentru cumpararea de combustibili auto si servicii de transport aerian ocazional, estimate la peste cinci milioane de lei, la care se adauga TVA.

- Președintele Klaus Iohannis a laudat, joi, intr-o declarație de presa, Serviciul de Protecție și Paza, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a atacat conducerea acestei instituții.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare "o aflare in treaba politicianista", spunand ca opinia sa despre SPP este extrem de clara - incepand de la director si pana la ultimul angajat…

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- In conditiile in care in ultimele zile se astepta o decizie pe acest subiect, in urma cu scurta vreme s-a aflat ca se face, pana la urma, o Comisie speciala de ancheta privind Serviciul de Paza si Protectie! Cel care a anuntat acest lucru a fost chiar liderul social-democrat, inaintea sedintei conducerii…

- Guvernul a renunțat la SPP și angajeaza batauși. Potrivit portalului money.ro, fosta garda de corp a omului de afaceri Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este noul consilier personal al vicepremierului Paul Stanescu. De remarcat este ca, deși…

- PSD și ALDE au decis ca nu va mai fi inființata o comisie parlamentara de ancheta pentru Serviciul de Protecție și Paza. Discuțiile despre inființarea aceste comisii au venit dupa ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat acuzații dure la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu.

- Un angajat de la Serviciul de Paza si Protectie (SPP) s-a ales cu dosar penal, dupa ce, marti seara, pistolul pe care il are in dotare s-a ... The post Focuri de arma intr-un aeroport din vestul țarii: Un angajat de la SPP a tras in… calorifer appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, da publicitații mai multe informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu."Desi nu sunt un apropiat al domnului Dragnea, il stiu ca un om ponderat, echilibrat si greu de convins, daca nu…

- Scandalul politic in care este prins Serviciul de Protecție și Paza a generat un val de tensiune in interiorul instituției. Dupa ce reprezentanții Coaliției PSD-ALDE au renunțat rand pe rand la protecția SPP, au inceput sa apara informații despre posibile disponibilizari.Liviu Dragnea a refuzat…

- Fostul presedinte Ion Iliescu intervine in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza si spune ca politicienii nu trebuie sa confunde institutiile cu oamenii care la un moment dat le conduc, sustinand ca trecerea SPP la MAI doar ar genera polemici.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a arenunțat la Serviciul de Protecție și Paza. Decizia a venit dupa ce premierul Viorica Dancila și miniștrii au renunțat la protecția ofițerilor SPP.

- Generalul Dumitru Iliescu, primul sef al SPP, in perioada lui Ion Iliescu, o ataca dur pe Viorica Dancila pentru decizia de a renunta, atat ea, cat si intreg cabinetul pe care-l conduce, la paza oferita de Serviciul de Protectie si Paza.

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). „Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(…) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu,…

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- Pe 30 ianuarie, Agentia europeana pentru securitate cibernetica ENISA a organizat Cyber SOPEx 2018, primul exercitiu de cooperare al retelei europene a Centrelor de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (reteaua CSIRT). Peste 70 de specialisti din echipele CSIRT nationale si CERT-EU au participat…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Jurnalistul Radu Tudor analizeaza decizia premierului Dancila, anunțata in premiera de STIRIPESURSE.RO, de a elimina Serviciul de Protecție și Paza din Palatul Victoria, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe generalul Pahonțu, directorul SPP, ca se amesteca in treburile interne ale PSD. Potrivit jurnalistului,…

- Abia instalata in fotoliul de premier, Viorica Dancila a și luat o decizie radicala, fara precedent pentru un prim-ministru al Romaniei. Așa cum STIRIPESURSE.RO scria in urma cu doua saptamani, printre primele masuri luate de Dancila s-a numarat și o „lovitura” pentru „personajul veninos” acuzat…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- In curand, datele de stare civila ar putea fi accesate și pe internet. Pentru a asigura o protecție sporita acestor informații, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) acceseaza un proiect pentru informatizarea fluxurilor de stare civila. MAI a depus deja cererea de finanțare din fonduri europene pentru…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este un pasionat de schi, iar in timpul iernii a fost vazut frecvent pe partiile de la Sureanu din judetul Alba. Zona denumita de turisti si „Elveția Romaniei” cuprinde domeniul schiabil din tara aflat la cea mai mare altitudine, peste 2.000 de metri, iar partiile…

- Reprezentanții Uniunii Salvați Romania au facut o analiza a administrației locale, in mod special in ceea ce privește alocarea fondurilor. „Evaluarea USR Arad a datelor execuției bugetare pentru 2017 a cautat sa identifice prioritațile administrației in funcție de modul in care au fost direcționați…

- Procesoare moderne si sisteme de operare au fost afectate, recent, de doua noi atacuri botezate Meltdown si Spectre, al caror specific reprezinta extragerea informatiilor sensibile din sistemele informatice analizand semnalele fizice emise, informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- Infracțiunile au fost in top și in zilele de sarbatoare iar natura umana nu se dezminte in ingeniozitatea infractorilor. Poate cel mai ilar evenimente s-a petrecut in Hunedoara, la schitul Starja. Aici un barbat care a furat banii din pomelnice a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor…

- ROBOT (Return Of Bleichenbacher's Oracle Threat) este o vulnerabilitate de implementare a algoritmului RSA, care permite decriptarea comunicatiilor folosind acest algoritm, afectand atat producatori de software, cat si de hardware. Aceasta afecteaza doar partea server, nu si partea client. Vulnerabilitatea…

- Deputatul USR, Catalin Drula, a sesizat Serviciul de Protectie si Paza (SPP), miercuri, dupa ce deputatilor Uniunii care au vrut sa-si sustina amendamentele la Legile justitie in plen le-a fost blocat accesul la intrarea in plenul Senatului.