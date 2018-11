Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele nu mai reprezinta un prilej de bucurie pentru copiii din Coreea de Nord, din contra, acestea s-au transformat de curand intr-un adevarat coșmar. Regimul de la Phenian a decis sa ii trimita la munca forțata. Recent, elevii au fost informați ca vor beneficia de „vacanța de plante comestibile”…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua o vizita oficiala in Japonia in perioada 12-13 noiembrie, a informat joi Yoshihide Suga, un reprezentant al Guvernului de la Tokyo, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca premierul japonez, Shinzo Abe, i-a transmis ca Tokyo nu poate semna un tratat de pace cu Moscova fara sa seteze anumite conditii in prealabil, scrie Reuters, preluata de news.roPutin, vorbind alaturi de Abe la un forum economic in Vladivostok…

- Japonia și Statele Unite vor ține a treia runda de negocieri bilaterale economice cu ocazia vizitei oficiale a vicepresedintelui american Mike Pence, care va avea loc la mijlocul lunii noiembrie, au informat mai mulți oficiali din cadrul Guvernului japonez, citați de site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Liderii coreeni Kim Jong-un și Moon Jae-in au decis sa inainteze o propunere comuna de a gazdui Jocurile Olimpice din anul 2032, conform unei declarații comune in urma summitului de miercuri, relateaza Reuters preluata de mediafax. Conform declarației, aceștia au fost de acord ca cele doua…

- Crticile prim-ministrului, Pavel Filip, la adresa unor miniștri și funcționari din cadrul Guvernului au fost tot mai multe in ultima perioada. Astfel, se pare ca anume cațiva dintre ei vor risca sa-și piarda fotoliul.