Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Astazi, familia Cosma a stat cu sufletul la gura, fiind termenul final pentru pronuntarea deciziei definitive a Curtii Supreme de Justitie si Casatie, in procesul lui Mircea si Vlad Cosma. Completul de cinci magistratii ai instantei supreme a decis ca Mircea și Vlad Cosma vor fi rejudecați. Mircea Cosma…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.Potrivit deciziei instantei,…

- Asteptata astazi, dupa mai multe amanari, decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul DNA care il vizeaza pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, trimis in judecata alaturi de Vlad Cosma, Razvan Alexe si Daniel Alixandrescu, anunta rejudecarea…

- Lovitura de teatru in scandalul momentului. Dosarul lui Vlad si Mircea Cosma va fi rejudecat. Dupa doua amanari, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis rejudecarea cazului. Sentinta magistratilor vine dupa ce in prima instanta, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Victorie pentru familia Cosma! Dupa doua amanari, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis rejudecarea cazului. Sentinta magistratilor vine dupa ce in prima instanta, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Familia Cosma este intr-o situație extrem de tensionata. Inalta Curte de Casație și Justiție urmeaza sa vina, din moment in moment, cu pronunțarea sentinței definitive in dosarul in care Mircea Cosma a fost condamnat, in prima instanța, la opt ani de inchisoare, iar fiul acestuia, Vlad Cosma, la cinci…

- Sunt clipe tensionate pentru familia Cosma, care asteapta ca din moment in moment, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sa vina cu pronuntarea sentintei definitive in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru data de 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, miercuri, amanarea pana pe 26 martie pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma,…

- Judecatorii au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Este cea de-a treia amanare a verdictului. Magistrații Inaltei Curții au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Noul termen acordat de instanța este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da joi sentintele definitive in dosarul de corupție in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani inchisoare cu executare, iar fiul ...

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei…

- Weekendul trecut a adus noi lovituri pentru “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Posturile de televiziune naționale au prezentat alte informații legate de mesajele scrise schimbate intre procurorul Mircea Negulescu și unul dintre martorii/inculpații din dosarul in care Mircea și Vlad…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție nu a anunțat nici luni verdictul in dosarul care ii vizeaza, printre alții, pe fostul președinte CJ Prahova, Mircea Cosma, și pe fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, ar fi in Italia in așteptarea deciziei ICCJ cu privire la faptele de corupție de care sunt acuzați. Potrivit informatiilor Digi24 , Mircea Cosma si Vlad Cosma sunt in Italia, cu toate ca astazi…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Lovitura dura pentru fostul premier Victor Ponta, dar si pentru fostul ministru Dan Sova. La ultimul termen de judecata din dosarul Turceni Rovinari, procurorii au cerut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ani grei de inchisoare pentru cei doi.Potrivit Romania TV, procurorii ar fi cerut …

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. "Pe de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Luni, 19 februarie 2018, a avut loc ultimul termen al procesului in care Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova, și fiul acestuia, Vlad Cosma, sunt judecați la Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Se…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Parlamentarul Andreea Cosma a precizat ca nu se afla intr-un razboi cu DNA și ca susține aceasta instituție. Afirmațiile parlamentarului vin dupa ce fratele sau a mai dat publicitații o serie de inregistrari cu procurori de la DNA Ploiesti. Parlamentarul Andreea Cosma, prezenta la Inalta Curte de Casație…

- Familia Cosma a ajuns luni, la pranz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde se judeca dosarul in care au primit condamnari Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma. Completul de 5 judecatori va asculta pledoariile finale si va stabili termenul la care va pronunta sentinta definitiva. Cei doi…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Completul de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casatie si Justitie a stabilit pentru luni ultimul termen in dosarul de corupție al fostului deputat PSD, Vlad Cosma, și al tatalui sau, Mircea Cosma, judecați pentru fapte de corupție. In prima ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari…