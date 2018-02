Decizia BNR tensionează piaţa monetară. Indicele ROBOR a depăşit joi un nou prag psihologic Primul efect dupa decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara a aparut deja si loveste puternic in romanii care au credite in lei. Indicele ROBOR la trei luni a depasit joi un nou prag psihologic și a ajuns la 2,03%, cea mai mare valoare din ultima luna. Indicele Robor la 6 luni a crescut joi la 2,33%, cel mai mare nivel din 5 decembrie 2017, cand a fost 2,35%. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an. Iar specialistii au scenarii socante privind evolutia acestui indice. Dobanda… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

- Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an. Miercuri, euro crescut la 4,6538 lei, dupa ce, marti, a crescut la 4,6423 lei. Leul, apreciere Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat, ieri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Specialistii spun ca asta va genera scumpirea creditelor, si deci banii de cheltuiala vor fi mai scumpi. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis in sedinta de ieri majorarea…

- Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR…

- Inflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustiInflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustin reprezentantii…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut miercuri dobanda de politica monetara la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% si a previzionat o majorare graduala a costului creditului in acest an, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. În schimb, inflaţia ar urma să crească în…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- BNR a majorat dobanda cheie la 2%, iar dobanda data de banca centrala la depozitele bancilor constituite la BNR la 1%. Cu toate acestea, dobanzile la economiile populatiei scad in continuare, ultima medie pe sistem fiind de 0,90%, conform datelor BNR. Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Euro a fost cotat la pretul de 4,6348 lei, la finalul sedintei bancare din 8 ianuarie 2018, in timp ce pentru dolar s-a stabilit un pret de 3,8598 lei. Francul elvetian a ajuns la cotatia de 3,9504 lei, iar lira sterlina a urcat cu 2 bani, referinta stabilita de BNR fiind de 5,2288 lei.…

- BNR a majorat luni, in prima sedinta a Comitetului de politica monetara din acest an, rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu asteptarile majoritatii economistilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administratie…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata, promitand ca va pastra sprijinul acordat economiei atat timp cat va fi necesar, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează că, la şedinţa care…

- Daianu, despre ideea de plafonare a dobanzilor la CREDITE: Nu face parte din logica economiei de piata Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie BNR, a declarat, vineri, in legatura cu propunerea legislativa prin care dobanzile la creditele pentru populatie ar putea fi limitate la cel mult…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- Bitcoin sau moneda paralela este mai degraba un activ speculativ pentru ca nu are in spate un stat, iar timpul va valida aceasta teza, a declarat, marți, in cadrul ediției anuale a Galei Comunic@ții Mobile, economistul Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca Banca Centrala poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus, la Realitatea TV, ca este surprins de declaratiile primului ministru,…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea lua decizia de a majora dobanda cheie in ședința din ianuarie, iar pe parcursul anului viitor sa o majoreze de 8 ori cu cate 0,25 puncte procentuale, susține Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Ma aștept ca Banca Centrala…