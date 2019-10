Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) au ajuns la un nou acord al Brexitului, a anuntat joi premierul britanic Boris Johnson, relateaza BBC News.La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis pe Twitter ca s-a ajuns la un acord.Lira sterlina a crescut…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…

- Ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, a declarat vineri, dupa o intalnire pe care a avut-o la Bruxelles cu negociatorul UE Michel Barnier, ca Marea Britanie si Uniunea Europeana „impartasesc acelasi obiectiv” in cautarea stabilirii unui nou acord de retragere, informeaza BBC.Barclay a…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- Liderii Uniunii Europene (UE) i-au cerut ”idei” premierului britanic Boris Johnson, daca vrea sa finalizeze un acord la summitul european din 17-18 octombrie si s-au declarat putin optimisti cu privire la sansele unei despartiri concertate, cu sase saptamani inaintea divortului, relateaza AFP potirvit…

- ”Am impartasit multe detalii si contururile sunt de-acum foarte clare”, a declarat Raab la BBC, cu cateva ore inaintea unei intalniri intre premierul Boris Johnson, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si negociatorul-sef al Brexitului din partea UE Michel Barnier. ”Cred ca este…

- Boris Johnson a lasat sa se ințeleaga – intr-o declarație facuta la Biarritz – ca un divorț fara acord face caduca factura ce trebuie achitata de Regatul Unit Uniunii Europene. Se pare, deci, ca problemele financiare pot deveni cruciale in procesul separarii britanicilor de UE. Multa vreme lasate oarecum…