- CHISINAU, 14 mart — Sputnik. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a elaborat proiectul de lege cu privire la termenul de transferare a informației din carnetele de munca în Registru de stat al evidenței individuale a contribuțiilor. Astfel, din 1 ianuarie 2019 urmeaza…

- Dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Religia nu mai este obligatorie in scoli, s-a iscat o adevarata dezbatere referitoare la modul de inscriere a elevilor la aceasta materie. Ministerul a decis in 2015 ca cei care vor se inscriu anual, insa Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a dorit ca…

- În timp ce președintele de colhoz se lanseaza în acuzații tot mai grave la adresa României și a primarilor care se întorc la adevarul istoric, semnând declarațiile de unire, isteria acestuia nu trece neobservata în legislativul de la București. Igor Dodon…

- Curtea Constituționala a decis ca parlamentarii nu-și pot face afaceri pe persoana fizica. Decizia vine in urma sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea…

- Prim-ministrul Pavel Filip a declarat in ședința de astazi a Guvernului ca exista premise pentru ieftinirea a 1400 de medicamente in medie cu 9 la suta, urmare a aprecierii leului moldovenesc pe fondul stabilizarii sistemului bancar si celui financiar, informeaza MOLDPRES. Premierul a solicitat Agentiei…

- USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, informeaza un comunicat al partidului transmis Agerpres. De…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Majoritatea persoanelor angajate decid de-a lungul carierei sale sa-și schimbe locul de munca. Procesul demisiei implica dupa sine mai multe reguli care trebuie respectate. © Sputnik/ Rodion ProcaCe se va intampla cu salariile restante ale angajaților cand…

- In ziua de 13 februarie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a teza intai din Constitutie si al art.11 alin. 1 lit.A.a si art.15 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale condamna cu vehemența activitațile ilicite în care sunt implicați unii angajați din sistemul de sanatate. Aceasta reacție a ministerului vine în contextul reținerii de catre procurorii anticorupție a…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Agenția Servicii Publice va elibera pașapoarte de tip nou, începând cu 5 februarie. Noile documente vor avea un grad sporit de protecție, dar și un design nou. Continutul informational al acestora corespunde cerintelor internationale si legislatiei din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Intenția de a introduce in Constituție prevederea referitoare la cursul de integrare europeana a Republicii Moldova este populism curat și nu are niciun sens. Aceasta opinie a fost exprimata de catre directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, fostul viceministru de externe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt constitutionale modificarile la Legea privind Agentia Nationala de Integritate (ANI), care prevad ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013 sa inceteaze. CCR spune ca legea nu afecteaza…

- Parlametul a adoptat propunerea legislativa care modifica legea ANI si care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI, la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007-2013, inceteaza de drept. Liberalii au contestat…

- Presedintele Igor Dodon anunta ca va bloca adoptarea introducerea in Constitutie a oricaror amendamente privind aspiratiile de integrare europeana a Republicii Moldova, "folosind in acest scop toate modalitatile legale", potrivit Radio Chisinau.

- Igor Dodon declara ca Guvernul Moldovei in frunte cu Pavel Filip a comis un act contrar voinței poporului atunci cand a susținut avizul pozitiv privind introducerea in Constitutie a amendamentelor cu privire la orientarea proeuropeana a Republicii Moldova.

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- CHIȘINAU, 29 ian — Sputnik, Cezar Salagor. Guvernul vrea sa simplifice și mai mult procedura de angajare a cetațenilor straini în Republica Moldova și asta pentru a satisface mai rapid nevoile angajatorilor de forța de munca. Potrivit proiectului supus dezbaterilor, Guvernul intenționeaza…

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- CCR a respins cererea unor debitori aflati in litigiu cu OTP Bank ca articolul care impune un plafon de pana la 250.000 de euro pentru solicitarile de dare in plata sa fie declarat neconstitutional. Totul a pornit de la o sesizare facuta de Tribunalul Specializat Cluj, in octombrie 2017 cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, aratand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea, iar daca va fi adoptat il vor contesta la Curtea Constitutionala…

- Republica Moldova va obține în urmatorii doi ani 15,8 milioane de euro din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei. Pentru controlul HIV/SIDA este prevazuta suma de 7,1 milioane de euro, iar pentru controlul tuberculozei – 8,7 milioane de euro, transmite IPN.…

- La prima vedere, discutarea îndelungata în societate și adoptarea legii cu privire la amendarea Codului Audiovizualului, urmate de promulgarea acestui act normativ, prin care este interzisa difuzarea buletinelor de știri și emisiunilor analitice, par stranii. De ce stranii? Pentru…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificari la Codul Muncii ce se refera la capitolul concedierilor în masa a angajaților. Proiectul de lege de modificare a Codului Muncii urmeaza sa fie examinat la prima ședința din acest an a Executivului,…

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Urmariți LIVE pe NOI.md, Curtea Constituționala examineaza sesizarea nr.1f/2018 din 4 ianuarie 2018 privind constatarea circumstanțelor care justifica interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova (refuzul de a promulga Legea nr.257 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Președintele Republicii Moldova a reacționat la decizia Curții Constituționale de a-l suspenda din nou din funcție. ”Sunt iarași încalcate grav procedurile legale. În mod normal, la CC trebuia sa se adreseze Guvernul prin hotarâre…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, ieri, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de...

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip, a anuntat marti seara serviciul de presa al legislativului de la Chisinau, dupa ce Curtea Constitutionala…

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau l-a suspendat temporar din functie pe presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Motivul? Seful tarii vecine a respins, pentru a doua oara, candidaturile la funcțiile de miniștri, propuse de Guvern saptamana trecuta.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza, marti, sesizarea depusa de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat privind suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri, relateaza site-ul Radio Chisinau.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova va examina marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md, potrivit news.ro.Igor Dodon…

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ”contabilul de la Auschwitz” si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este apt…

- Un grup de deputați din Comisia juridica, numiri și imunitați a depus o sesizare la Curtea Constituționala privind constatarea circumstanțelor ce justifica instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova pentru numirea noilor membri ai Guvernului.

- Pe de o parte, de pe piața media din Moldova este eliminata presa, în special cea ruseasca, care promoveaza opinii de alternativa, ce nu coincid însa cu indicațiile aprobate la Washington. Recent, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins așa-numita „legea anti-propaganda",…

- Reacția ministrului Tudorel Toader la protestul magistraților Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, afirma ca judecatorii si procurorii pot protesta spontan sau organizat în calitate de…