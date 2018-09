Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) demareaza impreuna cu Parchetul Militar o actiune care incearca sa rezolve una dintre marile presupuse crime nerezolvate din Mitropolia Moldovei si Bucovinei. Aceste institutii vor incepe, de marti 25 septembrie,…

- Parchetul Militar si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) va organizeaza incepand cu 25 septembrie 2018, o actiune de investigatii arheologice...

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) impreuna cu Parchetul Militar anunta ca incepand cu ziua de marti, 25 septembrie 2018, va incepe o actiune de investigatii arheologice in municipiul Husi, judetul Vaslui. Obiectivul actiunii il reprezinta deshumarea…

- Ramasitele pamantesti ale fostului episcop al Husilor, Grigore Leu, mort in conditii suspecte in anul 1949, vor fi dezhumate, in vederea stabilirii cauzelor decesului, au anuntat, luni, reprezentantii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). ‘IICMER…

- In cursul anilor 2013 și 2015-2018, IICCMER a organizat și desfasurat cinci campanii de cercetari arheologice in perimetrul cimitirului lipovenesc din Periprava. La prima campanie din 2013 nu a fost sesizat Parchetul Militar, astfel ca instituțiile abilitate (Procuratura, Poliția, Medicina Legala) nu…

- IICCMER, apel catre rudele și urmașii victimelor pentru a contacta institutul in vederea identificarii osemintelor Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a desfasurat in perioada 16-26 iulie 2018 a cincea campanie de investigatii arheologice in localitatea…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a înaintat un denunt catre Parchetul General cu privire la savârșirea infracțiunii de tratamente neomenoase aplicate în timpul regimului