Stiri pe aceeasi tema

- "Inculparea lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a altora care au murit și nu au mai fost inculpati din acest motiv, acest gen de decizie eu o aștept de peste 20 si ceva de ani, timp in care am susținut cu argumente ca in Romania, in 1989, nu a fost nicio Revoluție, a fost o revolta populara…

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a salutat rolul pe care George H.W.Bush, decedat vineri, l-a avut in a pune capat razboiului rece si cursei inarmarii dintre SUA si URSS, informeaza sambata dpa.

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a salutat rolul pe care George H.W.Bush, decedat vineri, l-a avut in a pune capat razboiului rece si cursei inarmarii dintre SUA si URSS, informeaza sambata dpa.

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a salutat rolul pe care George H.W.Bush, decedat vineri, l-a avut in a pune capat razboiului rece si cursei inarmarii dintre SUA si URSS, informeaza sambata dpa. Gorbaciov a facut aceasta declaratie dupa ce mass-media au anuntat ca cel de-a 41-lea…

- Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior preluat de Rusia, ca succesoare a URSS. Washingtonul si Moscova s-au acuzat reciproc de multa vreme de incalcarea acordului prin care sunt interzise rachetele…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior…

- „Rusia a incalcat prevederile tratatului. Le-au incalcat de mulți ani și nu știu de ce președintele Obama n-a negociat sau nu a retras țara din tratat. Nu ii vom lasa sa incalce un acord nuclear și sa produca arme pe care noi n-avem voie sa le producem. Noi am respectat acordul, insa Rusia nu a facut-o,…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…