- Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au autopsiat cadavrul lui Andrei Gheorghe au emis o prima concluzie cu privire la moartea jurnalistului. Acesta ar fi fost rapus de probleme cardiace mai vechi care, in timp, i-ar fi provocat mai multe infarcte…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort ieri noapte, în baia locuinței sale din Voluntari, de un barbat care avea grija de casa lui. Apelul la 112 a fost dat la ora 22:15.

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, fiind gasit decedat in baia locuintei sale din Voluntari. Se pare ca a fost vorba despre un stop cardio-respirator. Decesul a fost constatat oficial in urma unui apel la 112, primit dupa ora 22, dar decesul s-ar fi produs cu mai…

- Mesaj neașteptat din partea lui Lucian Mandruța dupa moartea lui Andrei Gheorghe, postat in mediul virtual la scurt timp dupa ce realizatorul radio a fost gasit fara suflare in baia casei sale. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din Voluntari.…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe a fost gasit decedat aseara, (luni, 19 martie) dupa ora 22,00, la domiciliul sau din localitatea Voluntari. Potrivit Politiei Ilfov, in jurul orei 22,15, politistii IPJ Ilfov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Voluntari, a fost gasita…

- O femeie care avea grija de locuința jurnalistului Andrei Gheorghe din Voluntari, langa București, a facut luni seara o descoperire macabra. In jurul orei 22, femeia l-a gasit pe jurnalist fara suflare, in baie. Politistii IPJ Ilfov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au confirmat IPJ Ilfov si surse medicale. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a fost gasita o persoana decedata,…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au anuntat televiziunile de stiri. Jurnalistul a fost gasit decedat acasa. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a…

- Veste soc in Romania. In urma cu cateva minute s-a aflat ca prezentatorul radio, dar si TV, Andrei Gheorghe a incetat din viata. Politia a oferit primele informatii oiciale despre decesul vedetei."Am fost sesizati la 112 la 10S15. ne-am deplasat la Pipera. S-a gasit o persoana de 50 de ani…

- Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de radio și televiziune, a murit luni seara, la varsta de 56 de ani. Un apel la 112 a fost inregistrat la ora 22.15, in care s-a transmis ca Andrei Gheorghe a fost gasit decedat in locuința sa din Voluntari, județul Ilfov.

- Un tanar de 26 de ani supectat ca ar fi comis mai multe furturi din vile din zona Pipera a fost prins de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in timp ce incerca sa sparga un imobil din Voluntari. El este suspectat de comiterea a 15 furturi numai in judetul Ilfov, una dintre spargeri fiind data…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Numarul victimelor facute de gripa a ajuns la 72. Trei noi decese au fost inregistrate vineri in județele Ilfov, Mureș și Iași. Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 72, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Cazuri noi s-au inregistrat in județele Ilfov,…

- "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare gestionata de catre operatorul national de transport al gazelor naturale, TRANSGAZ, a fost sistata alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua…

- Distrigaz Sud Retele anunta ca in urma unor defectiuni tehnice, alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua si Bacu a fost sistata. "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare…

- Preluand un model practicat pe scara larga in Suedia, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit reprezentanții Primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete,…

- Utilizarea de tigari electronice zilnic dubleaza riscul de atac de cord, iar atunci cand oamenii fumeaza si tigari clasice, riscul de infarct creste de cinci ori, arata un studiu al Universitatii din California San Francisco (UCSF), dat publicitatii sambata.

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- HyperX®, divizia de gaming Kingston Technology Company, Inc., a anunțat astazi livrarea a peste 4 milioane de perechi de caști de gaming. HyperX a început sa livreze caști de gaming în aprilie 2014, atingând cifra de 1 milion de unitați în mai puțin de doi ani.…

- Primul blindat romano-german va ieși de pe linia de productie in anul 2020, la fabrica de la Moreni, acesta fiind produs de compania mixta Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care Romarm – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. detine 50% dintre actiuni, iar restul este in proprietatea…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, pe Calea Turzii, un barbat dat în urmarire generala peentru savârșirea infracțiunilor de înșelaciune și furt.”La data de 15 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 6 Poliție au observat…

- Fostul mare fotbalist al Universitații Craiova, Nae Ungureanu (foto), a prefațat pentru GdS intalnirea dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova, programata vineri, de la ora 20.45, in Ilfov. „Roșu“ este de parere ca diferența de valoare dintre trupa lui Devis ...

- Referitor la situatia generata de conditiile meteorologice nefavorabile din Malta, Ministerul Afacerilor Externe face unele precizari: Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular de la Catania, un cetatean roman a decedat si altul a fost ranit. Persoana ranita a fost transportata…

- Autor: Stelian ȚURLEA Robert P. Crease este profesor la Departamentul de Filosofie al Universitații Stony Brook. El este co‑redactor șef la Pysics Perspectives și scrie o rubrica lunara, „Critical Point“ („Punctul critic“) pentru revista Physics World. Este membru al Institutului de Fizica (IOP) din…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a demarat controale la producatorii de lactate, in urma studiului facut public acum cateva zile. Primele verificari au fost facute la JLC, cea mai mare companie din domeniu.

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Pompierii intervin la aceasta ora in orasul Bumbesti-Jiu pentru a scoate din apele unui lac o persoana inecata. Este vorba de lacul de balastiera din zona Castrului Roman. Alaturi pompieri actioneaza si personal de la Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj. ...

- CSM Politehnica Iasi disputa astazi primul meci oficial al anului. De la ora 18:00, echipa ieseana va juca la Voluntari, cu echipa locala. Moldovenii au ganduri mari in disputa din Ilfov. Constienti ca un succes ar deschide culoarul spre play-off, iesenii se gandesc numai la victorie in disputa…

- Primele minute ale zilei de joi au fost ultimele pentru un pacient internat la Spitalul Județean Timișoara, care a decis sa se arunce in gol de la etajul V al cladirii principale a unitații sanitare. Potrivit reprezentanților instituției, este vorba de un barbat in varsta de 77 de ani care a fost internat…

- CSM Politehnica Iasi pregateste primul meci oficial al anului, disputa cu FC Voluntari, din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal. Antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, a recunoscut ca duelul din Ilfov este capital in ceea ce priveste campania de calificare in play-off. "E un meci deschis oricarui…

- Anul 2018 a inceput cum nu se putea mai bine pentru locuitorii din Faurești (jud. Valcea), Goicea (jud. Dolj), Vadastra (jud. Olt) și Copaceni (jud. Ilfov): lucrarile de cadastru au fost finalizate, proprietarii urmand sa primeasca extrasele de carte funciara. In comuna Goicea, din județul Dolj, oamenii…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au identificate pe un barbat de 44 de ani, din comuna Miraslau ca banuit de comiterea unei infracțiuni de inselaciune. Se pare ca barbatul si-ar fi creat un cont fals pe o retea de socializare si ar fi indus in eroare o persoana din Austria cu privire la starea…

- Rezultatul actiunilor noastre este la fel de important ca reactia noastra la acestea. Confruntati cu esecul, unii oameni se lasa urmariti de nereusita, in timp ce altii il folosesc ca pe un prilej de invatare. Unii incremenesc intr-o gandire fixa, in timp ce ceilalti vad oportunitatea cresterii.…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit marti, in jurul orei 14.00, in apele raului Someș, in dreptul satului Nimigea de Sus, aproape de puntea pietonala de langa stația de carburanți. Trupul neinsuflețit era oprit sub o banchiza de gheața, la circa 5 metri de mal. Din informațiile polițiștilor, este vorba…

- Echipajul medical a ajuns în cel mai scurt timp la fața locului, dar nu au putut sa faca altceva decât sa constate decesul. „Din informațiile noastre ar fi cazut brusc de pe bicicleta, iar echipajul medical a constatat decesul lui. Primele cercetari indica faptul ca decesul…

- Bine v-am regasit! Ne intorcem dupa o scurta vacanța de Craciun și Revelion cu bateriile pline și gata de lucru.In articolul precedent am vorbit despre raspunderea civila a unei persoane in situația savarșirii unei fapte ilicite care are drept rezultat fie vatamarea integritații corporale sau a…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- Un barbat de 32 de ani a murit, iar o alta persoana a fost ranita, in urma unui accident rutier produs miercuri seara in judetul Brasov, in zona Padurea Bogatii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- In urma cu putin timp un grav accident s-a petrecut pe DN2 E85 in puntul numit Crucea Comisoaiei unde un autoturism s-a rasturnat. Din primele relatari de la fata locului se pare ca sunt 5 victime printre care si un copil.

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- O persoana a fost grav ranita in urma unui accident produs, luni, pe centura Capitalei, in localitatea Pantelimon. Trei masini au fost implicate in accident, iar la fata locului intervin cinci ambulanțe SMURD, poliția și pompierii. O persoana a fost grav ranita si a fost transportata la spitalul…

- UPDATE: Potrivit ISU, persoana care intrase in stop cardiorespirator a decedat. Un accident grav s-a petrecut vineri noapte pe un drum forestier din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, un autoturism de teren cu patru oameni la bord…

- La data de 20 decembrie a.c., politistii din Ilfov, au depistat in trafic un sofer, de 35 de ani, care transporta cantitatea de 180 de kg de peste, fara a detine acte de provenienta. In urma verificarilor efectuate, politistii au aflat ca pestele ar fi braconat din raul Arges, cu un dispozitiv artizanal…