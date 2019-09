Stiri pe aceeasi tema

- Franta a declarat o zi de doliu national luni dupa moartea, joi, a fostului presedinte Jacques Chirac, la varsta de 86 de ani, relateaza dpa si AFP. O ceremonie religioasa va avea loc luni la biserica Saint-Sulpice la ora 10.00 GMT, a anuntat Palatul Elysee. Serviciile religioase oficiale au loc de…

- ''Sunt extrem de intristata de anuntul mortii lui Jacques Chirac. Pentru noi, germanii, si pentru mine personal el a fost un partener formidabil si un prieten'', a scris Merkel pe Twitter dupa decesul fostului presedinte francez din perioada 1995-2007. Sefa executivului de la Berlin, aflata…

- Jacques Chirac a murit in aceasta dimineața, la 86 de ani. Anunțul morții fostului lider francez a fost facut de catre ginerele sau, Frederic Salat-Baroux. Jacques Chirac a fost președinte al Franței intre anii 1995 și 2007. De-a lungul timpului, el a ocupat mai multe funcții publice, printre care premier…

- Jacques Chirac, fostul președinte al Franței timp de doua mandate, intre 1995 și 2007, a incetat din viața, joi, la varsta de 86 de ani. The post Jacques Chirac, fostul președinte francez, a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnangagwa. "Cu cea mai mare tristete, anunt moartea parintelui fondator si fostului presedinte al Zimbabwe, Tov. Robert Mugabe", arata mesajul de pe contul oficial al presedintiei de la Harare.Conform…

- Robert Mugabe, fost presedinte al Zimbabwe, a murit in Singapore, la varsta de 95 de ani, informeaza Reuters vineri. Decesul a fost anuntat pe Twitter de succesorul lui Mugabe, actualul presedinte Emmerson Mnang...

- Forțele aeriene israeliene au atacat, in cursul nopții de duminica, spre luni o baza palestiniana din estul Libanului, au transmis agenția publica libaneza de presa și un oficial palestinian, relateaza publicația The Washington Post, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț…

- Capitala României se afla pe locul 60, la nivel mondial, Bucureștiul reușind sa atraga mai puțini turiști decât Beirut, capitala Libanului, oraș cu o bogata istorie, dar instabil politic și social.