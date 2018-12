Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, a transmis ca Administrația președintelui american Donald Trump este optimista in ceea ce privește rezultatul alegerilor legislative partiale si regionale de marți, relateaza CNN preluat de mediafax.Citește și: Parlamentul European pregateste…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, a informat Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington,…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…

- Donald Trump il va primi joi pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, a carui plecare este adusa in discutie cu insistenta dupa publicarea unor informatii potrivit carora ar fi sugerat in 2017 indepartarea de la putere a presedintelui american pentru incapacitatea de a guverna, transmite…

- Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare președintelui american, Donald Trump și i-a propus sa se intalneasca din nou, a anunțat, luni, Casa Alba. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, a declarat ca scrisoarea este „calda” si „pozitiva”, iar Statele Unite sunt deschise fata de organizarea…

- Președintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

