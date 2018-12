Stiri pe aceeasi tema

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a precizat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters. Presedintele Comisiei Europene,…

- O armata a Uniunii Europene va fi probabil formata candva, a declarat marti Comisia Europeana, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat intr-un interviu ca Europa nu va putea sa se apere fara ''o armata europeana adevarata'', informeaza Reuters. Presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a starnit noi critici la Budapesta, de aceasta data pentru afirmatia ca 1 Decembrie „este important atat pentru Romania, cat si pentru Europa“. „In acea zi vom sarbatori impreuna un mare moment istoric, care este important atat pentru Romania, cat…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri acordul comercial si acordul de investitii UE-Vietnam, deschizand calea pentru semnarea si incheierea acestora. Prin aceasta adoptare, CE isi demonstreaza angajamentul de a pune aceste acorduri in practica in cel mai scurt timp, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este un negociator dur, a admis marti presedintele american Donald Trump, evocand o intalnire avuta in iulie cu seful executivului european inainte de lansarea de negocieri intre Uniunea Europeana si SUA privind reducerea barierelor comerciale,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, este atacat dur de un deputat PSD chiar in timpul vizitei in Romania. Deputatul Liviu Plesoianu aminteste scandalurile in care Juncker a fost implicat si sustine ca acesta nu merita sa fie tratat cu respect de demnitarii romani.CITEȘTE ȘI: PERICOLELE…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, afirma ca intelectualii din tarile care s-au aflat in timpul comunismului in spatele Cortinei de Fier au datoria de a face cunoscuta Europei cultura popoarelor lor. "In timp ce noi din aceste tari de dupa Cortina de Fier ne-am straduit sa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sustine, in Parlamentul European, discursul anual privind Starea Uniunii. ‘Europa este un continent al pacii datorita Uniunii Europene’ – a spus seful Comisiei, Jean-Claude Juncker. ‘Si ar trebui sa respectam mai mult Uniunea, sa ne aparam modul de…