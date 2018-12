Drapelele americane vor fi coborate in berna pentru 30 de zile la Casa Alba si la ambasadele Statelor Unite din intreaga lume in semn de omagiu pentru fostul presedinte George H.W. Bush decedat vineri, a anuntat sambata presedintele Donald Trump. Trump a dispus, de asemenea, ca steagurile Statelor Unite sa fie coborate in berna si pe cladirile publice, posturile militare si navele maritime in Statele Unite si pe teritoriile Statelor Unite, "in onoarea si ca omagiu adus memoriei presedintelui George H.W. Bush, si ca o expresie a tristetii publice''. "Presedintele Bush a condus o mare viata…