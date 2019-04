Cadavrele celor trei alpinisti de renume mondial care erau dati disparuti incepand de marti si considerati decedati in urma unei avalanse produse in vestul Canadei, au fost descoperite duminica, au anuntat reprezentantii Agentiei federale a parcurilor din Canada (Parks Canada), informeaza AFP. Alpinistii - americanul Jess Roskelley, in varsta de 36 de ani, si austriecii Hansjorg Auer, in varsta de 35 de ani, si David Lima, in varsta de 28 de ani - au disparut atunci cand incercau sa escaladeze un pisc dificil, versantul estic al Howse Peak, din parcul national Banff, aflat in statul Alberta. Autoritatile…