Decese provocate de infecţii Decese provocate de infectii Foto arhiva În România, în ultimii cinci ani, nu a fost raportat niciun deces cauzat de infectiile intraspitalicesti - arata statisticile oficiale. Aceasta în ciuda faptului ca exista foarte multe certificate medicale constatatoare ale unor decese provocate de astfel de infectii. Un exemplu îl reprezinta pacientii care au murit prin sepsis dupa tragedia de la Clubul Colectiv. Informatiile se pierd, însa, pe drumul birocratic, care include mai multe institutii, între care spitale, servicii de stare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

