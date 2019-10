Stiri pe aceeasi tema

- Agentii economici din judetul Constanta au exportat, in primele cinci luni din acest an, cu 12,5% mai putine marfuri, importurile scazand si ele cu 0,6%, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, a informat Directia Judeteana de Statistica. Potrivit DJS Constanta, agentii economici din…

- Medicii legisti au stabilit ca fetita de 11 ani din Dambovita data disparuta vineri si gasita moarta a murit sugrumata. Au aparut si imagini din localitatea Gura Sutii cu masina inchiriata de principalul suspect, un cetatean olandez. Surse din ancheta spun ca masina circula haotic.

- Doi buzoieni de 35 și 41 de ani au fost omorați pe loc, noaptea trecuta, pe A1 intre Deva și Ilia. Bogdan Buzea și Nicu Harai aduceau autoturisme din vest. Unul dintre buzoieni conducea o dubița cu platforma, iar celalalt o camioneta care tracta o rulota. Nicu Harai avea 35 de ani și se casatorise in…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni ale anului in curs a fost de 32,556 miliarde de kWh, cu 0,3% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2018, in conditiile in care iluminatul public a inregistrat o crestere cu 12,5%, iar consumul populatiei a urcat cu 19,4%, releva…

- Investitiile nete realizate in primele sase luni in economia nationala au insumat 39,69 miliarde de lei, in urcare cu 12,1%, comparativ cu semestrul I 2018, in special pe baza cresterii la lucrarile de constructii noi, potrivit datelor date luni publicitatii de Institutul National de Statistica (INS)…

- Tragedie in Maramureș in urma cu puțin timp. O femeie a murit pe loc iar o alta persoana este in stare grava dupa un accident cumplit. Un accident de circulație mortal s-a produs pe D.N.1C, pe raza localitații Cicarlau, echipa de cercetare se afla la fața locului și desfașoara verificari. Primele informații…

- In ultima vreme, pe fondul cazului cumplit de la Caracal și a cazului revoltator de la Galați, in spațiul public au aparut numeroase discuții cu privire la pregatirea profesionala și calitatea umana a polițiștilor. Se arata cu degetul spre școlile de poliție care scot agenți pe banda rulata, iar agenții…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 30,1% in primele cinci luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 6,52 miliarde de euro, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).