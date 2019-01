Decese Constanta, 2 ianuarie 2019

Cu adanca durere in suflet, Dorin Stanescu anunta trecerea in nefiinta, dupa o lunga si nedreapta suferinta, a iubitei sale sotii, Liliana. Sotie desarvarsita, prietena inainte de toate, mama dedicata trup si suflet copiilor ei, Liliana isi va veghea de acum familia de langa ingeri. Vei ramane mereu in inima mea, in gandurile mele.Slujba religioasa va avea loc joi, 3 ianuarie 2019, de la ora 12,00, la Capela Militara, urmand ca inhumarea sa aiba loc de la ora 13,00, la Cimitirul Municipal. Dumne ...