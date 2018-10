Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui pacient internat la Spitalul Clinic de Urgente ‘Prof. Dr. Nicolae Oblu’ din Iasi, care, potrivit presei locale, ar fi fost legat de pat. Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din…

- Dupa ce primul pacient din judet care a fost diagnosticat cu virusul West Nile a decedat la inceputul acestei saptamani, un alt pacient se afla in stare destul de grava. Este vorba de cel de-al doilea barbat care a ajuns la spital in urma unei intepaturi de tantar si care a fost diagnosticat cu meningita…

- Starea pilotului Sorin Bochis, ranit in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, s-a agravat, acesta fiind monitorizat de peste o saptamana de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma unui apel la 112, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a constatat ca aceasta are o reactie alergica puternica la intepatura si, dupa ce i-au administrat un medicament care sa stopeze simptomele, au decis sa o transporte la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul…

- Sorin Bochis este internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, fiind in continuare in coma, insa, potrivit medicilor, "starea lui este usor ameliorata". "Nu se pune acum problema unei operatii. Pacientul este sedat. Putem spune ca starea lui este usor ameliorata,…

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, este in continuare in coma, acesta fiind monitorizat, de mai bine de patru zile, de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Starea pilotului ranit grav in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi, judetul Suceava, este stationara, medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi precizand ca barbatul nu a fost operat si este in continuare la Terapie Intensiva. ”Nu au aparut lucruri noi, starea pacientului este stationara.…