- Un muncitor in varsta de 50 de ani a decedat joi, pe o caldura sufocanta, pe un santier din Tokyo unde se desfasoara lucrari in vederea Jocurilor Olimpice ce vor avea loc peste un an in capitala nipona, au anuntat, vineri, organizatorii, citati de AFP.

- Temperaturile in Japonia au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo. Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu…

- Saptesprezece persoane au fost ranite in prefectura Yamagata, cate patru in prefecturile Niigata si Miyagi, si una in prefectura Ishikawa, informeaza agentia nipona. Agentia pentru gestionarea incendiilor si a dezastrelor naturale a anuntat ca nu au fost consemnate persoane disparute in urma…

- Textul, care trebuie sa mai fie aprobat de senatori, prevede o amenda maxima de 300.000 de yeni (2.400 de euro) si o pedeapsa ce poate ajunge la un an de inchisoare cu executare. Vor fi sanctionati si cei care, fara sa fi consumat alcool, vor efectua manevre periculoase precum plonjeuri rapide cu…

- Mai multi copii care asteptau autobuzul in statie au fost atacati de u barbat cu un cutit, la Kawasaki, langa Tokyo. Cel putin 18 persoane au fost ranite, dintre care doua au decedat, potrivit BBC. Cel putin 18 persoane, majoritatea ...

- Presupusul agresor, in varsta de aproximativ 50 de ani, a murit, la randul sau, din cauza ranilor pe care si le-a provocat singur. Anterior, serviciile de salvare au anuntat ca doua persoane nu prezentau semne vitale, o expresie folosita in Japonia inainte ca decesul sa fie confirmat medical. Intre…

- Atacul a avut loc marti dimineata, in apropierea garii Noborito din Kawasaki, Japonia. Un copil a fost ucis și cel putin 18 persoane, printre care 13 eleve care se ducea la scoala, au fost ranite dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit a inițiat un atac violent. Atacatorul, un barbat in varsta de aproximativ…

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. 340…