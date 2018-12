Deces George Bush. Doliu naţional în Kosovo Potrivit agentiei de presa franceze, Kosovo este in mod neconditionat pro-americana. Exceptand zonele unde locuieste minoritatea sarba, drapelele instelate americane sunt omniprezente, in fata institutiilor guvernamentale, a intreprinderilor sau domiciliilor, semn de gratitudine pentru campania de bombardamente dusa de o coalitie occidentala sub conducerea SUA. Aceasta operatiune militara i-a permis Kosovo sa scape de sub tutela sarba in 1999. Presedintele american are o statuie si un bulevard care ii poarta numele in centrul Pristinei



