Decembrie 1989, revoluție sau lovitură militară de stat? Demontarea unei uriașe mistificări Inca persista o mare dilema asupra modului in care sunt catalogate evenimentele din Decembrie 1989 din Romania, despre ceea ce s-a intamplat atunci, daca a fost o revoluție sau o lovitura militara de stat? O analiza imparțiala a acelor intamplari care au schimbat cursul istoriei Romaniei și a romanilor, la 29 de ani de la acele evenimente, demonstreaza fara nici un echivoc ca argumentele care susțin teza loviturii militare de stat, prevaleaza covarșitor asupra celor care susțin teza revoluției.———————————————————————–Citește mai multe detalii despre acest subiect in ediția tiparita a Gazetei de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

