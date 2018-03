Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat un document care ar arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situației curente…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la ”Sinteza Zilei”, un document care arata ingerințe ale Comisiei Europene in justiția din Romania. Documentul este datat 10.10.2012, adresat Guvernului Romaniei și prezinta o lista de cerințe, in legatura cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere…

- El crede ca ”este un fel de grup, de complicitați, parca nu vor sa se dea in gat unii pe alții, deși au inceput”. Secretarul general adjunct al PSD a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”: ”Declarația lui Vanghelie e foarte importanta. Primul pe lista era Adrian Nastase, dar…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut...

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a rabufnit dupa ce Victor Ponta a declarat ca daca fostul șef al SRI, George Maior, precum și fostul prim-adjunct SRI, Florian Colde,a s-ar hotari sa dezvaluie ceea ce știu despre Liviu Dragnea, liderul PSD ar primi „150 de ani de pușcarie”.„Eu ma indoiesc…

- Fostul președinte PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri dimineața, la Antena 3, ca fostul premier PSD Victor Ponta i-a spus in 2013 ca a „negociat" cu Traian Basescu instalarea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA și a spus ca relatarea lui Liviu Dragnea este adevarata.

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Mugur Ciuvica a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca fostul președinte Traian Basescu are inregistrari incendiare care ar amplifica scandalul din DNA și care a r fi mult mai explozive decat cele prezentate in ultima perioada de Vlad Cosma.

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, spune ca nu a vazut inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat probe in anumite dosare. Imaginile au fost difuzate de catre Antena 3. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a vazut inregistrarile facute de Vlad Cosma si acuzatiile aduse DNA. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze, Basescu a replicat ca nu crede nimic, deoarece “la Biserica se crede”.Alina…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat ca dorește sa participe la audieri in Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Roman de Informații (SRI), data urmand sa fie stabilita marti, a anunțat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare.Manda a precizat…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, potrivit carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. ”Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosar penal și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu. Este…

- Fostul premier Victor Ponta a avut o reacție dura in urma dezvaluirilor unui ofițer SPP, conform carora dosarul Turceni-Rovinar ar fi fost livrat de catre Sorin Blejnar prin intermediului SPP-ului. „Știu ca Sorin Blejnar mi-a facut dosarul și i l-a dat lui Traian Basescu. In ce mod, nu știu.…

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Fostul consilier prezidential a dat ochii, marti dimineata, cu procurorii DIICOT. Adriana Saftoiu ar urma sa dea explicatii in calitate de martor intr-un dosar, anunta Antena3. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care liberala Saftoiu, consilier prezidential in mandatul…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Adrian Nastase a vrut sa fie președintele Romaniei, dar a pierdut, in 2004, in fața lui Traian Basescu. A fost prima infrangere și ultima intr-un scrutin prezidențial, pentru ca fostul lider PSD a anunțat ca nu mai are vise de Cotroceni. Acolo, social-democrații au dat deja cel mai bun președinte,…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, vorbește in termeni duri despre protestatarii #rezist, pe care ii acuza ca sunt dezinformați și preamaresc instituțiile represive ale statului.„Sunt așa-zise manifestatii de strada care preamaresc instituțile represive ale statului. Sunt de…

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu, Elena Udrea, a dezmintit faptul ca ar fi insarcinata, dupa ce Antena 3 si presa mondena au anuntat ca aceasta e gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti. „Nu este adevarat. E un fake news“, a…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui efort, PSD sa se aleaga…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Eugen Stan, politistul arestat pentru pedofilie, a fost decorat in 2012 cu ordinul „Barbatie si Credinta”, potrivit unor informatii prezentate joi seara la Antena3. Barbatul a fost decorat la recomandarea ministrului Administratiei si Internelor de la acea vreme, pentru participarea la actiunile de…

- ”Cred ca doamna Carmen Dan nu a intenționat niciun moment sa-l minta pe prim-ministru. Dansa avea declarația acelui om, chestorul Ionița, dupa care s-a mai intamplat ceva și aici cred ca trebuie sa privim cu atenție. Imediat ce a semnat declarația, din senin, toata divizia presa l-a facut praf pe…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Mircea Badea a prezentat în emisiunea „În gura presei”, de la Antena 3, un sondaj Avangarde, care arata intenția de vot, pe partide politice. „Intenția de vot a românilor, conform unui sondaj Avangarde, un sondaj de opinie în cazul în care…

- Traian Basescu a fost invitat la o emisiune difuzata de postul de televiziune B1 TV. Acesta a avut o iesire nervoasa pe marginea modificarii legilor justitiei. Fostul presedinte nu a lansat atacuri doar la adresa politicienilor ci chiar si a jurnalistilor. Iata ce a declarat fostul presedinte:”Fie…

- Afirmatii grave ale fostului presedinte, Traian Basescu. Acesta a lansat o serie de jigniri grave la adresa jurnalistilor care se plaseaza de o parte sau de cealalta in privinta legilor justitiei. In direct pe B1 TV, Basescu s-a dezlantuit la adresa celor din presa.Citește și: Primarul care…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a somat public Antena 3 pentru doua editii ale emisiunii „In gura presei” in care prezentatorul Mircea Badea a criticat protestatarii din Piata Victoriei, folosind un limbaj injurios, conform News.ro. Intr-una din edițiile reclamate, Badea spus ca oamenii…