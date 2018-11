Decarul! Ianis Hagi, capitanul FC Viitorul, are cifre deosebite in meciurile jucate: Sunt motivat sa devin si mai bun“

Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (20 de ani) nu neaga faptul ca se gandeste la un transfer in strainatate inca din aceasta iarna, dar spune ca se concentreaza asupra celor cinci meciuri pe care Viitorul le mai are de jucat pana la urmatoarea pauza competitionala, informeaza mediafax. Decarul si capitanul fostei…

- din cuprins Cum iși putea dubla sau chiar tripla salariul Ianis Hagi daca indeplinea niște criterii de performanța la Fiorentina și la naționala Romaniei Impresarul care a reprezentat Fiorentina la transferul lui Hagi incasase cu un an inainte un comision gigantic de la Liverpool, printr-o firma din…

- Ianis Hagi a impresionat dupa revenirea din Italia si s-a transformat intr-unul dintre cei mai buni jucatori ai Ligii 1, la doar 20 de ani. CSU Craiova i-a mai adus de la Viitorul pe Alexandru Baluta, in 2014, si pe Alexandru Cicaldau, in vara anului 2018. GICA HAGI anunta un TRANSFER URIAS…

- Gazeta Sporturilor iți spune la jumatatea sezonului regulat cum s-au marcat golurile in Liga 1, cum arata echipa turului, cine este autorul singurului hattrick și care e singurul jucator care a izbutit sa marcheze in 4 etape consecutive Turul sezonului regulat s-a terminat, iar cele 14 echipe din L1…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Costel Enache, cere echipei sale sa fie eficienta, nu sa fie spectaculoasa in partida de sambata cu Viitorul Constanta, din etapa a 13 a a Ligii I, scrie Agerpres.ro. El a declarat, miercuri, intr o conferinta de presa, ca meciul contra Viitorului este unul…

- Echipa de fotbal Somuz Falticeni a ajuns la al 6-lea rezultat negativ in acest sezon al Ligii a III-a, dupa ce sambata a pierdut cu scorul de 1 – 2 in deplasarea de la Stiința Miroslava. Elevii antrenorului Radu Anania au facut o prima repriza buna si-au reusit sa deschida scorul in minutul ...

- FC Viitorul a realizat o victorie importanta in aceasta seara, invingand in deplasare Poli Iasi, in etapa a 11 a a Ligii 1.Oaspetii s au impus cu 2 1 I. Hagi 20, 45 2 ndash; din penalty A. Cristea 42 ndash; din penalty . A fost a sasea victorie la rand a Viitorului in duelurile cu Poli Iasi.In urma…

- FC Viitorul a dat lovitura, in aceasta seara, pe terenul campioanei en titre a Romaniei, CFR Cluj.Meciul din etapa a saptea Ligii i a revenit cu 2 1 trupei de pe litoral, care a intors scorul pe final, dupa ce, in minutul 86, gazdele conduceau cu 1 0 Marcase Tucudean, in minutul 55. In minutul 86, s…