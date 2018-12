Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu participa la Turneul Campioanelor, din cauza unei accidentari la spate, Simona Halep, 27 de ani, face istorie. Azi, Simona Halep a intrat in istorie. Romanca a urcat pe locul 10 all-time in clasamentul saptamanilor petrecute pe locul 1 mondial. Simona are 51 de saptamani pe prima treapta…

- Este mereu interesant sa privim in urma și sa vedem cat de mult s-au transformat tot felul de persoane. Și mai interesant este in cazul persoanelor publice, care au tendința fie sa se transforme uluitor de mult, fie sa se deterioreze.

- Doi pasionați de istorie au ajuns intr-o padure de zona Soveja, cu detectoarele de metale aferente, in cautare de vestigii de razboi, scrie realitatea.net.Aici au avut surpriza sa dea peste oseminte umane. Ei au anunțat poliția și specialiștii de la Muzeul Vrancei.

- Unul dintre cele mai mari si mai ambitioase proiecte de infrastructura feroviara vizeaza constructia a 2.000 de kilometri de cale ferata, pe care vor circula trenuri la viteze de 300 km/h. Primii 450 de kilometri au fost deja inaugurati.

- Boeing a facut publice primele imagini cu cel mai mare avion de linie cu doua motoare, modelul 777X-9. La inceputul lunii, aeronava a fost scoasa pe pista pentru un test la baza Boeing din Everett, Washington.

- Trenul interregio, 1661, București-Nord – Iași, care trebuia sa soseasca la ora 10, 30, la Barlad, a surprins sutele de calatori ce il așteptau in gara locala, in momentul in care a trecut in viteza prin stația CFR Barlad, fara sa opreasca, informeaza publicația locala vremeanoua.ro.

- Polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h și 5 care conduceau sub influența alcoolului. Cea mai mare mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 235 km/h, pe A3, potrivit IGPR."Polițiștii…

- TP-Link a prezentat noua serie de routere compatibile Wi-Fi 802.11ax - Archer AX6000 si Archer AX11000, cu suport pentru viteze de 1148 Mbps pe banda de 2,4 GHz si 4804 Mbps pe banda de 5 GHz, respectiv de 2,8x mai mari comparativ cu 802.11ac. Archer AX6000 Combinat cu noua tehnlogie Wi-Fi 802.11ax,…