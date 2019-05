Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase si Anghel Iordanescu, candidați la alegerile europarlamentare pe lista UNPR, ii indeamna pe romani sa participe la alegerile europarlamentare din 26 mai, indiferent ca voteaza sau nu pentru ei.Citește și: Președintele PRU ii cheama pe romanii din diaspora in Romania: 'Voi aveți…

- Pro TV lanseaza campania „E.U. YES LA VOT“ prin care indeamna romanii sa participe la alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai multe vedete s-au alaturat campaniei si au transmis mesaje video.

- „Noi nu am avut de ales. Acum voi, cand aveți de ales, lasați pe altul sa aleaga in locul vostru?”, este mesajul unei bunici intr-un clip video realizat de vloggerul clujean Mircea Bravo și comunitatea Declic prin care indeamna oamenii sa iasa la vot in 26 mai, la alegerile europarlamentare. Clipul…

- Sute de sustinatori ai unui asa-zis ''Frexit'', iesirea Frantei din Uniunea Europeana, au manifestat miercuri la Paris pentru a denunta ''tirania'' Bruxelles-ului si au cerut ''destituirea'' presedintelui tarii Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Toate…

- O analiza realizata de Kantar pentru intreaga Uniune Europeana privind intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare arata ca PNL va castiga alegerile in Romania. Astfel, Kantar prezinta PNL cu 25,2% din intentiile de vot ale romanilor. Acest lucru le va asigura liberalilor 9 mandate in viitorul…

- Marea Britanie ar trebui sa foloseasca urmatoarele luni pentru a regândi decizia de iesire din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri seara, în cursul unei dezbateri electorale, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, candidat la postul de presedinte al CE, potrivit Mediafax."În…

- Principalele partide franceze au anuntat marti ca isi suspenda actiunile electorale pentru alegerile europarlamentare din mai ca urmare a incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris, care a provocat o vie emotie in tara, transmite EFE potrivit Agerpres. Prima pe lista de candidati a majoritatii…

- Marea Britanie se pregatește sa participe la alegerile europarlamentare de luna viitoare, in cazul in care se decide ca Brexitul sa fie amanat pana dupa 23 mai. Un reprezentant al Downing Street 10 a confirmat ca din moment ce Regatul Unit este in continuare parte a Uniunii Europene se ia in calcul…