Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca argumentele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru revocarea procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, sunt "ridicole si nevalide", acesta fiind "sanctionat pentru ca a spus adevarul".

- Calitatea serviciilor medicale, lipsa doctorilor in sate, dar si asistenta pentru copiii care au ramas fara ingrijire parinteasca. Acestea au fost cateva dintre subiectele discutate la o noua sedinta a Guvernului in teritoriu.

- ”Exista multe semnale și multe indicii ca s-a incercat - și intr-o oarecare masura s-a reușit - sa se deturneze protestul diasporei și al celor nemulțumiți prin incurajaraea unor grupuri, fie de huligani, fie de membri ai unor galerii de fotbal, care sa strice o manifestație pașnica impotriva Guvernului.…

- Acum sapte ani, Jelly Devote, un cunoscut influencer din Suedia, avea obiceiul de a iesi si a bea alcool cu prietenii cam de trei ori pe saptamana. Fotografiile de pe Instagram confirma fostul ei stil de viata. Jelly nu a mai pus la socoteala episoadele de mahmurala, care au venit la pachet cu consumul…

- Directorul societații Domeniul Public Turda SA a menționat, intr-un interviu acordat presei locale, lucrarile care urmeaza sa se faca de societate in urmatoarea perioada. Sunt menționate strazile 22... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vizitele de lucru ale liderului nord-coreean Kim Jong-un sunt evenimente fascinante pentru jurnalistii occidentali. Pentru românii trecuti de 30 de ani, imaginile amintesc flagrant de vizitele de lucru ale tovarasului si tovarasei Ceausescu.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF - isi propune constituirea unui grup de lucru extins, din care vor face parte si asociatii din asigurari si din domeniul auto, pentru analiza noii legislatii privind asigurarea de raspundere civila auto (RCA), arata un comunicat transmis luni de ASF.

- "Am dori ca in toamna sa avem un simpozion, o conferinta, un grup de lucru in care sa incercam sa instruim cat mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale scolare, deoarece avem o criza de scriitori de manuale. De exemplu, inca avem o lipsa a manualelor de limba engleza, nu am primit…