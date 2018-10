Stiri pe aceeasi tema

- Voturile celor 13 deputați liberali și liberali-democrați care au parasit sala de ședințe erau absolut necesare pentru consfințirea in Constituție a vectorului european al țarii. Acest lucru l-a reiterat intr-o postare pe Facebook președintele Parlamentului, Andrian Candu. Acesta constata, cu regret,…

- În Parlament au ramas doar PDM și PPE, partide care susțin integrarea europeana. PL și PLDM s-au luat de mâna cu comuniștii și au fugit din sala înainte de votul pentru integrare europeana Tradarea celor 13 deputați liberali și liberal-democrați va fi reparata…

- Astazi in ședința de lucru a Parlamentului este discutat proiectul de lege privind adoptarea introducerii obiectivului de integrare europeana in Constituție. Mai mulți deputați au intors spatele Integrarii Europene și au parasit sala in timpul ședinței.

- Partidul Democrat din Moldova ia in calcul organizarea unui referendum național privind includerea vectorului integrarii europene in Constituție, daca proiectul nu va fi susținut astazi la ședința Parlamentului de catre deputații din PL și PLDM. Anunțul a fost facut de catre șeful Legislativului, Andrian…

- Îndemnul lui Candu vine dupa ce aleșii PL și PLDM din Parlament s-au pronunțat, vinerea trecuta, împotriva introducerii vectorului european în Legea Suprema. „Tudor Deliu ezita. Sa ne mobilizam și sa-l încurajam prieteni, poate reușim sa-l convingem sa…

- Partidul Democrat din Moldova ramane un partid pro-european si nu vrea sa ameninte oamenii cu elemente geopolitice. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii Fabrika. Oficialul a venit cu precizari si explicatii privind ideea PDM care a decis sa se pozitioneze…

- ”Declarația ministrului privind intenția de a emite o Ordonanța de Urgența referitoare la revizuirea unor condamnari definitive arata o data in plus preocuparea exclusiva a actualului ministru al Justiției de a identifica tertipurile legale necesare pentru a servi interesele unor persoane certate…

- Deputatii parlamentul slovac cer expulzarea diplomatului rus Dmitri Kovalkov, care l-a insultat pe ambasadorul ucrainean la Bratislava, Iuri Mușka, scrie publicația „Aktuality”. „Bravo, dle Danko. Ești un om curajos și un adevarat statalist. Iar ambasadorul Ucrainei este pur si simplu un debil“ – a…